Hafızların icazet sevinci

Gebze İlçe Müftülüğüne bağlı Salih Sağlam Kur’ân Kursu’nda hafızlık eğitimlerini başarıyla tamamlayan 25 hafız için Mehmet Akif Ersoy Camii’nde icazet merasimi gerçekleştirildi.

Kur’an-ı Kerim tilavetleriyle başlayan programda konuşan Kocaeli Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, "Kur’ân-ı Kerîm’i kalplerine nakşeden bu gençlerimiz, ümmetimizin ve geleceğimizin en güçlü teminatıdır. Bu büyük nimete ulaşan hafızlarımızı, onları yetiştiren hocalarımızı ve evlatlarını Kur'ân yoluna hadim kılan fedakar ailelerimizi can-ı gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı. Program, Kocaeli Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu ve protokol üyeleri tarafından hafızlara icazet belgeleri ile hediyelerinin takdim edilmesi ve yapılan duayla sona erdi. Haber Merkezi

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