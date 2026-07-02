Kur’ân rehberiniz olsun

İstanbul Bayrampaşa İlçe Müftülüğü 80 hafız için Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde "Hafızlık İcazet Merasimi" düzenlendi.

Bayrampaşa İlçe Müftülüğüne bağlı Hayırseverler Kur’ân Kursu, Kaptan Ahmet Erdoğan AİHL Kur’ân Kursu ve Yeşil Camii Kur’ân Kursundan mezun olan 80 hafız için Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde "Hafızlık İcazet Merasimi" düzenlendi. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hafiz Osman Şahin, hafızlığın yalnızca ezberden ibaret olmadığını, Kur’ân-ı Kerîm’in hayatın her alanında rehber edinilmesi gerektiğini ifade etti. Reisülkurra Mustafa Demirkan'ın duasının ardından hafızlara icazet belgeleri, plaket ve hediyeleri takdim edildi. Haber Merkezi Haber Merkezi

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