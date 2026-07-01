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2 TEMMUZ 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Otoyol ve Köprü ücretlerine zam

01 Temmuz 2026, Çarşamba 18:00
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Kamu-Özel İş Birliği (KÖİ) kapsamında işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretlerini güncelledi.

Yeni fiyatlar 1 Temmuz 2026 itibarıyla yürürlüğe girdi. Yeni tarifeyle birlikte en dikkat çeken artışlardan biri Osmangazi Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü’nde yaşandı. Daha önce 995 TL olan otomobil geçiş ücreti, 1.170 TL’ye yükseldi. İstanbul’da kullanılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde ise otomobil geçiş ücreti 95 TL’den 110 TL’ye çıktı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün geçiş ücretlerinde ise değişiklik yapılmadı.

Haber Merkezi

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