Muayene ücretleri de zamlandı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sağlık hizmetlerinden alınan muayene katılım paylarında yeni bir düzenlemeye gitti.

Resmi Gazete'de yayınlanan Sağlık Uygulama Tebliği değişikliğiyle ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında geçerli olan ücretler artırıldı. Yılbaşında yapılan zammın ardından Temmuz ayında ikinci kez güncellenen tarifeyle kamu, üniversite ve özel hastanelerde ödenecek katılım payları yeniden belirlendi. Düzenlemeyle ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında uygulanan katılım payları yüzde 66,6 ile yüzde 246,1 arasında artırıldı. Yeni tarifeyle bazı kamu hastanelerinde ücret 90 TL'ye, özel hastaneler ve vakıf üniversitelerinde ise 100 TL'ye yükseldi. Haber Merkezi

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