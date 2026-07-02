Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: O Allah ki, Ondan başka ibadete lâyık hiçbir ilâh yoktur. En güzel isimler Onundur. Tâhâ Sûresi: 8 HADİS: Kur’ân şefaat edecek ve şefaati kabul edilecektir. Şikâyetçi olacak ve şikâyeti doğru kabul edilecektir. Onu kendisine rehber edeni o Cennete götürecektir... Camiü’s-Sağir, No: 2949

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