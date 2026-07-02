17 milyon emekli açlık sınırının altında

Türkiye’de yaklaşık 17 milyon emekli açlık ve yoksulluk sınırının altında mücadele veriyor. Sabırlarının taştığını söyleyen emekli ve memur örgütleri adalet istiyor.

Emekli mi, dertli mi?

Emekliye seyyanen zam şart

Ankara - Mehmet Kara

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Milyonların enflasyon sonrası maaş zamlarına kilitlendiği Temmuz, Emekliler Haftası’yla da anlam kazanıyor. Açlık sınırının 35 bin lirayı, yoksulluk sınırının 116 bin lirayı geçtiği; 5 milyon emeklinin 20 bin liralık en düşük emekli maaşıyla yaşam savaşı verdiği, ortalama emekli aylığının 23 bin 500 lira olduğu Türkiye’de bu hafta, emeklilerin onuruna bir kutlama haftası olmaktan çok uzak. Emekli ve memur örgütleri de Emekliler Günü olarak kabul edilen 30 Haziran’da yaptıkları açıklamalarla iktidara seslendi.

Ekonomik kriz derinleşiyor

Memur-Sen ve Emekli Memur-Sen’in “Emekliler tükeniyor, hakkı olanı istiyor” başlıklı açıklamasında, “Emeklilere hak ettikleri değeri göstermek toplumun tüm kesimlerinin ve karar alıcıların ahlâkî ve vicdanî sorumluluğudur. Bugün geldiğimiz noktada, hayatın her anında hissedilen ekonomik krizin ve derinleşen gelir adaletsizliğinin en büyük yükünü emeklilerimiz taşımaktadır. Emeklilere ve emeklilik sistemine yönelik atmaktan kaçınılan her adım, izahı mümkün olmayan sorunlar ve adaletsizlikler meydana getirmiştir” ifadeleri yer aldı.

Sorumlu emekli değil yanlış politikalar

Tutmayan enflasyon hedefinin ve gerçekleşmeyen beklentilerin sorumlusunun emekliler gibi gösterildiği ancak sorumlunun “yanlış ekonomi politikalarıyla gözünü emekçinin, emeklinin cebine diken sistem” olduğu vurgulanırken Meclis kapanmadan şu taleplerin yerine getirilmesi için çağrı yapıldı: - 22 bin TL’yi aşan ilave seyyanen ödeme emekli aylıklarına yansıtılmalı. - 1. dereceye 3600 ek gösterge hayata geçirilmeli, tazminat yansıtma oranları düzenlenmeli. Emeklilere sendikal hak verilmeli. - Bayram ikramiyesi 20 bin gösterge rakamına yükseltilmeli, kira yardımı yapılmalı, sağlık hizmetinde katkı payı alınmamalı.

Açlık sınırı 35 bin lira

TÜRK-İŞ tarafından, çalışanların geçim şartlarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişimlerinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay düzenli olarak yapılan araştırmanın Haziran 2026 ayı sonuçları yayınlandı. Buna göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırı aylık bazda 584 lira artarak 35 bin 758 liraya, yoksulluk sınırı ise 116 bin 478 liraya yükseldi. Haziran ayında mutfak enflasyonu aylık bazda yüzde 1,66 artarken, yıllık artış yüzde 36,93 oldu. Son altı aylık artış yüzde 18,63, yıllık ortalama artış ise yüzde 40,44 olarak kaydedildi. Bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti 46.248 TL olarak hesaplandı.

Haber Merkezi