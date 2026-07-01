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1 TEMMUZ 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

DP’den yeni program

01 Temmuz 2026, Çarşamba 12:30
DP İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yol açtığı krizlere çözüm amacıyla “Demokratik Değişim Programı” hazırladıklarını açıkladı.

Demokrat Parti Sözcüsü, İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesi dolayısıyla Türkiye’nin dengesini kaybettiğini belirterek, yaşanan savrulmayı önlemek amacıyla Demokratik Değişim Programı’nı hazırladıklarını belirtti. Altıntaş üç bölümden oluşan program kapsamında yeni kanunlar ve bazı kanunlarda değişiklikler teklif ektiklerini söyledi.

SİYASÎ PARTİLER KANUNU DEĞİŞMELİ

Siyasî Partiler Kanunu’nun değiştirilmesini istediklerini ifade eden Altıntaş, milletvekili adaylarının belirlenmesi yetkisinin, partilerin genel idare kurullarına ve genel başkanlara verilmesine karşı olduklarını belirtti. Milletvekili sayısının düşürülmesi ve çift Meclisli sisteme geçilmesi gerektiğini, bu konuda programda bazı tesbitlere yer verildiğini dile getiren Altıntaş, Cumhurbaşkanı’nın halk tarafından seçilmesine karşı olmadıklarını, ancak bütçe yapma yetkisinin Cumhurbaşkanı’na verilmesini kabul etmediklerini söyledi.

DAR BÖLGE SİSTEMİNE GEÇİLMELİ

Dar bölge seçim sisteminin seçmenlerle seçilenler arasında doğrudan diyalog kurma imkanını ortaya koyacağını dile getiren Altıntaş, belediye meclis üyeliği seçimlerinde uygulanan yüzde 10 barajının düşürülmesini istediklerini ifade etti. Altıntaş, İmar Yasasının kötü kullanıldığını, yasanın da şehirlerin kendi özelliklerine göre denetlenmesi ve bunun üzerinden rant meydana getirmesinin engellenmesi gerektiğinin altını çizdi.

LİYAKAT VEHLİYET ESAS OLMALI

Devlet yönetiminde liyakatin ve ehliyetin esas olması gerektiğini dile getiren Altıntaş, “kamu idaresinin yeni baştan elden geçirilerek, istihdam deposu gibi kullanılmasına son verilmesini teklif ettikleri de bildirdi. Altıntaş, “torba kanun” uygulamasına son verilmesini istediklerini söyledi.

Ankara - Mehmet Kara
[email protected]

 

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