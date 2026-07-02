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Fransa'da 23 farklı noktadaki yangınlar sürüyor: Herault'teki yangında 700 hektarlık alan kül oldu

02 Temmuz 2026, Perşembe 03:07
Fransa'nın güneyinde Herault vilayetinde başlayan ve komşu vilayete yayılan yangında, 700 hektarlık ormanlık alanın küle döndüğü bildirildi.

Aude Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Herault vilayetine bağlı Beaufort kentinde orman yangını çıktı.

Komşu Aude vilayetinin Sainte-Valiere köyüne doğru yayılan yangında, 700 hektarlık ormanlık alan küle döndü.

Olumsuz hava şartları sebebiyle Aude vilayetinin kuzeydoğusuna doğru hızla ilerleyen yangın nedeniyle Pouzols-Minervois ve Mailhac köylerinde bazı vatandaşlar tahliye edildi veya bazılarına da evlerinde kalma talimatı verildi.

Yangının, Aude vilayetine sıçrayan kısmıyla mücadele etmek için olay yerine 280 itfaiye eri, yaklaşık 30 jandarma eri, 11 orman yangınıyla mücadele timi, 6 yangın söndürme uçağı ve 1 helikopter sevk edildi.

Bölgedeki 3 farklı yol kısmen araç trafiğine kapatılırken, vatandaşlardan itfaiye ve jandarma erlerinin talimatlarına uymaları istendi.

Frejus kentinde 30 hektarlık alan küle döndü

Var Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yerel saatle 16.00 sularında güneydeki Var vilayetine bağlı Frejus kentinde orman yangını çıktı.

Rüzgarın etkisiyle yangında şu ana kadar 30 hektarlık alan küle dönerken, olay yerine 186 itfaiye eri, 73 araç, 3 yangın söndürme uçağı ve 3 helikopter sevk edildi.

Tedbir amaçlı bölgedeki 3 kamp alanı boşaltılırken, bazı vatandaşlar yangın nedeniyle 2 okulda güvence altına alındı.

Bölgedeki D37 yolu kısmen araç trafiğine kapatılırken, vatandaşlara, "yangının çıktığı bölgeden uzak durmaları, telefon hatlarını fazla meşgul etmemeleri ve evlerinde kalmaları" çağrısı yapıldı.

Ülkenin güneyinde 23 farklı noktadaki yeşil alanda yangın sürüyor

Vatandaşların, Fransa'daki yeşil alan yangınlarını bildirdiği Feux de Foret platformunun internet sitesindeki bilgilere göre, şu anda ülkenin güneyinde 23 farklı noktadaki yeşil alanda yangın devam ediyor.

Fransız meteoroloji kurumu Meteo-France'dan yapılan açıklamada, orman yangını riski nedeniyle güneydeki 6 vilayette "kırmızı" alarm, Ardeche, Drome ve Var vilayetlerinde "turuncu" alarm verilmişti.

AA

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