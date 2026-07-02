İslâm’ın perspektifiyle çözümler üretmeliyiz

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, “Ortak akıl oluşturarak çağın ve ümmetin meselelerine İslâm’ın perspektifiyle makul ve uygulanabilir çözümler üretmek durumundayız” dedi.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Din İşlerinden Sorumlu Devlet Kurumları Başkanlarının Birinci Toplantısı, Azerbaycan’ın Şuşa şehrinde düzenlendi. Toplantıda Türkiye’yi Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş temsil etti. Arpaguş, Türk dünyasının ortak tarih, kültür ve medeniyet mirasına sahip olduğunu belirterek, din kurumları arasında kurulacak güçlü işbirliğinin bölgesel ve küresel istikrara katkı sağlayacağını söyledi.

Yanlış Din anlayışı istismarı besliyor

İslÂm dünyasının doğru dinî bilgiye her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğunu dile getiren Arpaguş, yanlış din anlayışının din istismarına, mezhep temelli ayrışmalara ve şiddete zemin hazırladığını söyledi. Din özgürlüğünün korunması, mukaddes değerlere yönelik saldırılarla mücadele edilmesi ve nefret söyleminin önlenmesi konusunda ortak hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Arpaguş, Türk dünyasının farklı inançlarla birlikte yaşama tecrübesinin dünyaya örnek olduğunu kaydetti.

Ortak hareket zamanı

Arpaguş, “Ortak akıl oluşturarak çağın ve ümmetin meselelerine İslâm’ın perspektifiyle makul ve uygulanabilir çözümler üretmek durumundayız. Ortak projelerle kapsamlı ve uzun vadeli çalışmalar yapmak mecburiyetindeyiz. Kurduğumuz işbirliği mekanizması sayesinde ortak tehditler karşısında daha etkin politikalar üretecek ve ortak değerlerimizden aldığımız güçle geleceğimizi birlikte inşa edeceğiz” diye konuştu.