İslâmofobi’yle mücadele, insan onurunu korur

Almanya Sosyal Demokrat Parti (SPD) Federal Meclis Milletvekili Macit Karaahmetoğlu, 1 Temmuz İslâmofobi’yle Mücadele ve Müslüman Nefreti Karşıtı Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, İslâmofobi’yle mücadelenin insan onurunu, demokratik hukuk devletini ve toplumsal barışı koruma mücadelesi olduğunu belirtti.

Avrupa’da ve dünyanın birçok bölgesinde Müslümanlara yönelik nefret söylemi ve ayrımcılığın toplumsal barışı tehdit ettiğini ifade eden Karaahmetoğlu, din ve inanç hürriyetinin demokratik toplumların temel değerlerinden biri olduğunu vurguladı. “Bir insanın inancı nedeniyle ayrımcılığa uğraması ya da nefret suçlarının hedefi haline gelmesi hiçbir şartta kabul edilemez” dedi. Karaahmetoğlu, suç haberlerinde Müslümanların dinî kimliklerinin öne çıkarılmasının İslâmofobi’yi beslediğini belirterek, “Suç bireyseldir. Hiçbir din veya inanç, bir kişinin işlediği suçla özdeşleştirilemez” ifadelerini kullandı. Berlin - Anka

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