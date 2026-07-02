“Çıkacak yasa af niteliğinde olmayacak”

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, iktidar tarafından “Terörsüz Türkiye” olarak adlandırılan sürece ilişkin yasal düzenlemenin Meclis’in ortak iradesiyle hazırlanması gerektiğini belirterek, düzenlemenin af niteliğinde değil, yalnızca silah bırakan örgüt mensuplarını kapsayan geçici bir yasa olacağını söyledi.

Kurtulmuş, “Burada yine söylemek istediğim hususlardan birisi şudur: Hazırlanacak olan yasa sadece bir partinin ya da birkaç partinin hazırladığı bir yasa değil, Meclis’in ortak kanaatiyle, aynen komisyonda olduğu gibi ittifakla hazırlanacak ve çıkarılacak bir yasa olmalıdır” dedi. Kurtulmuş, sürecin “savsaklanmadan ve geciktirilmeden” tamamlanması gerektiğini vurguladı. AA

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