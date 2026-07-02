“NATO'yu vatandaştan koruma telaşı”

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yeni Yol Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada NATO Zirvesi kapsamında Ankara’da alınan güvenlik önlemleri ve yapılan hazırlıklar üzerinden iktidara sert eleştiriler yöneltti.

Zirve sebebiyle başkentte olağanüstü güvenlik önlemleri alındığını belirten Babacan, bu görüntünün Türkiye açısından rahatsız edici olduğunu söyledi. Babacan, “İnanın hicap duyuyorum. Her yerlere duvarlar, brandalar, olağanüstü güvenlik önlemleri... Türkiye’deki bütün güvenlik güçlerinin Ankara’ya yığılması. Nedir bu?” ifadelerini kullandı. Babacan, “NATO, ülkeleri düşmanlardan koruma sistemidir. Bunlar NATO’yu bizim kendi insanlarımızdan koruma derdine düşmüşler. Bütün bu hazırlıklar odur. Kendi halkından korkmak, kendi milletinden korkmak” dedi. Haber Merkezi

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