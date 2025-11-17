"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 KASIM 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Gazze Mahkemesi Başkanı Falk, Kanada'da havalimanında saatlerce alıkonuldu

17 Kasım 2025, Pazartesi 02:35
Gazze Mahkemesi Başkanı ve eski Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Raportörü Prof. Dr. Richard Falk, Filistin'deki insan hakları ihlallerini ele alan konferansa katılmak üzere gittiği Kanada'da havalimanında saatlerce alıkonuldu.

CBC News'in haberine göre, Gazze Mahkemesi Başkanı Falk, Filistinlilere yönelik insan hakları ihlallerini konu alan "Kanada'nın Sorumluluğu Konulu Filistin Mahkemesi"nin konferansına konuşmacı olarak katılmak üzere Kanada'ya geldi.

 

Ancak Falk ve BM'de 2014-2020 yılları arasında Gıda Hakkı Özel Raportörü olarak görev yapan eşi Hilal Elver, Toronto'daki Pearson Uluslararası Havalimanı'na vardığında Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı (CBSA) yetkilileri çiftin pasaportlarını alarak onları bir "sorgu" odasına yönlendirdi.

Falk, sınır yetkililerinin, "Kanada'ya güvenlik tehdidi olup olmadıklarını araştırmaları gerektiğini" belirterek saatlerce kendilerini alıkoyduğunu aktardı ve "Uzun hayatımda daha önce böyle bir şey yaşamamıştım." dedi.

Yetkililerin kendisine, katılacağı konferansla, İsrail-Filistin meselesine dahliyle ve İsrail'e ilişkin görüşleriyle ilgili bir dizi soru yönelttiğini kaydeden Falk, bu sorulardan yola çıkarak, Filistinlilere yönelik insan hakları ihlallerinin ele alınacağı programa katılımı nedeniyle alıkonulduğundan şüphelendiğini ifade etti.

Falk, yaklaşık 4 saat sonra kendisi ve eşinin serbest bırakıldığını ve ülkeye girişlerine izin verildiğini anlatarak "Filistin Devleti'ni tanımasının ardından Kanada'nın, İsrail'in yaptıklarına itirazların doğasını, daha önce bilgilendirilmemiş halka açıklayan açık sözlü bir konferansa karşı düşmancıl tutum sergilemesi bir hayal kırıklığı." diye konuştu.

Gazze Mahkemesi Başkanı Falk, "Kanada'nın, ifade özgürlüğü ve liberal demokrasi modeli olmasını beklersiniz ve ABD kadar kötü bir durumda değil ancak umduğum kadar iyi bir durumda da değil." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, ismi paylaşılmayan CBSA Sözcüsü, konuya ilişkin detay veremeyeceklerini ancak Kanada'ya giriş yapan herkesin "ikincil soruşturmaya" tabi tutulduğunu savundu.

Sözcü, bu sürecin "sınır geçişinin normal bir süreci olduğunu ve herhangi bir haksızlık işareti olarak görülmemesi gerektiğini" kaydetti.

Konferans yetkilileri, Falk'ın alıkonulmasına tepki gösterdi

"Kanada'nın Sorumluluğu Konulu Filistin Mahkemesi" Başkanı Azeezah Kanji, yaptığı açıklamada, bu süreçte konferans organizatörlerinin Falk ve eşinin serbest bırakılması için harekete geçtiğini aktardı.

Kanadalı Senatör Yuen Pau Woo, kendisiyle bu konuda iletişime geçildiğini ve "uluslararası hukuk alanında iki saygın uzmanın gördüğü muamele nedeniyle şaşkınlığa uğradığını" dile getirdi.

Gazze Mahkemesi'nin nihai kararında İsrail’in Gazze'de soykırım yaptığı belirtilmişti

İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını araştırmak üzere kurulan küresel ve bağımsız girişim Gazze Mahkemesinin 26 Ekim'de açıklanan nihai kararında, "İsrail, kökleri siyonizmin üstünlükçü ideolojisine dayanan, geniş bir apartheid rejimi içinde, Gazze'deki halka soykırım uyguluyor." ifadesine yer verilmişti.

Falk, kararın açıklanması üzerine "Bugün dünyayı uyarıyoruz, Filistin'deki soykırım sona ermedi. İsrail rejimi, Batı tarafından sağlanan mermi ve bombalarla Gazze'de Filistinlileri öldürmeye devam ediyor. Hayatta kalanlara gıda ve ilaç ulaştırılmasını engellemeyi sürdürüyor. Hayatta kalanlar üzerinde yasa dışı abluka uygulamaya devam ediyor." diye konuşmuştu.

