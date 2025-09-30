Gazze’ye de kayyım modeli mi? - ABD Başkanı Trump: Son aşamaya geldik

Trump’ın ‘barış planı’ Gazze’ye devlet yerine kayyım modeli getiriyor; Hamas’ın tasfiyesi ve 5 yıllık geçici yönetim öngörülürken Filistin’in devletleşme hakkı yine yok sayıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Axios’a verdiği röportajda, Gazze’deki savaşı bitirmeyi amaçladığını söylediği 21 maddelik planın “nihaî aşamada” olduğunu açıkladı. Trump’ın sözleri, planın ayrıntılarıyla birlikte Ortadoğu’da yeni bir tartışmayı gündeme taşıdı. Trump, planın sadece Gazze’deki savaşı durdurmayı değil, bölgesel barışı da hedeflediğini iddia etti. Ancak Axios’un aktardığı ayrıntılara göre, hazırlanan yol haritasında 157 ülkenin tanıdığı Filistin devletinin adı geçmiyor. Bunun yerine, Hamas’ın tasfiyesi sonrasında Gazze’nin beş yıllığına uluslararası ve Arap ülkelerinin denetimine bırakılması öngörülüyor.

“Filistin’e yine devlet yok”

Plan; Hamas’ın silâhsızlandırılması, Gazze’nin yeniden inşası için Arap ve Müslüman ülkelerden fon sağlanması, uluslararası bir güvenlik gücü oluşturulması ve teknokratlardan oluşan geçici bir yönetim kurulması gibi maddeler içeriyor. Ancak bu yapı Filistin’in devletleşme sürecine kapı açmıyor. Axios’un haberine göre, Trump planı yarın Washington’da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya sunacak. Netanyahu’nun plana ilişkin “son sözü” söylemesi bekleniyor. İsrail tarafı özellikle iki konuda ABD ile anlaşmazlık yaşıyor: Hamas’ın silâhsızlandırılmasının bağlayıcılığı ve Filistin Yönetimi’nin Gazze’de üstleneceği rol. Netanyahu, Fox News’e yaptığı açıklamada Filistin Yönetimi’nin herhangi bir rol üstlenmesini “kırmızı çizgi” olarak niteledi. Hamas ise yaptığı açıklamada, kendilerine Katar ve Mısır üzerinden yeni bir teklif ulaşmadığını, Doha’daki suikast girişimi sonrası müzakerelerin askıya alındığını duyurdu.

Haber Merkezi