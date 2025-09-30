Uçum, Meclis'e atanmış kayyım mıdır?

Demokrat Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum’un, “Terörsüz Türkiye geçiş ve bütünleşme süreci” başlığı ile yazdığı yazısında, “Geçiş süreci hukukuna ilişkin TBMM adımları şöyle öngörülebilir” diyerek TBMM’de atılacak adımları sıralamasına tepki gösterdi.

Altıntaş, “Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine ilişkin açıklama yaparak, TBMM’de atılacak adımları sıralamış. Sayın Uçum Parlamento’ya atanmış bir kayyım mıdır? Kim olarak ve hangi amaçla yasama organına akıl vermektedir?” diye sordu. Ankara - Mehmet Kara

Okunma Sayısı: 336

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.