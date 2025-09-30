Kaan yerli ve millî değilmiş

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler 80’inci Genel Kurulu kapsamında New York’ta bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, yerli ve millî KAAN muharip uçağına ilişkin, “KAAN’ın motorlarını bekliyoruz; şu anda Amerikan Kongresi’nde lisansları durmuş durumda” sözlerini değerlendirdi.

Çömez, “KAAN’ı tamamen yerli ve millî diye pazarladınız ama, uçağın motoru bile dışarıdan geliyormuş. Deneme uçuşunu da çakma bir motorla yapmışsınız! 48 adet motorsuz uçak… Nasıl vereceksiniz şimdi Endonezya’ya? Adamlar tazminat istemeyecek mi? Sülün Osman hayatta olsa şapka çıkarırdı bu yaptıklarınıza!” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

