Gazze’ye yakıt engeli

Gazze Şeridi’ndeki Belediyeler Birliği, İsrail’in ateşkes döneminde bölgeye sadece 5 günlük yakıt gönderdiğini belirtti.
Başkan Yardımcısı Ala el-Batta, acil hizmetlerin sağlanması için yakıt ihtiyacının karşılanmadığını vurgulayarak Arap ülkelerine yardım çağrısında bulundu. Gazze Belediyeler Birliği Başkan Yardımcısı ve Han Yunus Belediye Başkanı Ala el-Batta, Han Yunus’taki Emel mahallesinin kuzeyinde yer alan yağmur sularının toplandığı alanda basın açıklaması yaptı. Batta, İsrail’in yakıt girişini engellemesi sebebiyle hayatî öneme sahip tesisleri derin şekilde etkileyen ağır bir yakıt krizi yaşandığını aktardı. Batta, yaşanan krizin daha da derinleşmesinin tüm sorumluğunun İsrail’e ait olduğunu ifade etti.
AA