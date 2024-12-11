"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 ARALIK 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Güney Kore polisi Devlet Başkanlığı Ofisine baskın düzenledi

11 Aralık 2024, Çarşamba 12:37
Güney Kore'de, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ün 3 Aralık'taki başarısız sıkıyönetim ilanıyla ilgili yürütülen soruşturmada polisin başkent Seul'deki Devlet Başkanlığı Ofisine baskın düzenlediği bildirildi.

Güney Kore'deki siyasi gerilim devam ediyor

 

Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, Devlet Başkanlığı Ofisinin yanı sıra Ulusal Polis ve Seul Metropol Polis merkezlerinde de aramalar yapılıyor.

 

Baskınlar, Ulusal Meclis Başkanı Woo Won-shik'in, parlamentonun sıkıyönetim konusunda soruşturma yetkisini kullanacağını açıklamasının ardından geldi.

Tutuklanan eski Savunma Bakanı cezaevinde intihar girişiminde bulundu

Yonhap'ın haberine göre, Kim, sıkıyönetim soruşturması kapsamında mahkeme kararıyla sevk edildiği başkent Seul'ün doğusundaki cezaevinde intihara teşebbüs etti.

Cezaevi müdürü Shin Yong-hae, parlamentoda düzenlenen oturumda, başarısız girişimin ardından Kim'in korumalı hücrede tutulduğu ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Güney Kore'de sıkıyönetim soruşturmasında Devlet Başkanı için tutuklama talep edilebilir

Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, üst düzey görevliler hakkında Yolsuzluk Soruşturma Ofisi (CIO) Başsavcısı Oh Dong-woon, meclis komitesine verdiği ifadede olay hakkında kapsamlı soruşturma yürütüldüğünü ve her türlü tedbiri almaya hazır olduklarını belirtti.

Oh, "Eğer koşullar izin verirse, acil gözaltı veya mahkeme kararıyla tutuklama talep edebiliriz." ifadesini kullandı. Bir milletvekilinin, "Bunu yapacak iradeniz var mı?" sorusuna Oh, "Bu konuda evet, irademiz oldukça yüksek." şeklinde yanıt verdi.

Güney Kore'de sıkıyönetim ilanı

Yoon, 3 Aralık gecesi televizyon kanalında yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun yaptığı oylamada kararı kaldırması ve bunun Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

Yoon, muhalefeti "Hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle" suçlayarak, sıkıyönetimin "Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını" savunmuştu.

Sıkıyönetim ilanının ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunması çağrısı yapmıştı. Öte yandan, "sıkıyönetim birlikleri" olarak görevlendirilen askerlerin Ulusal Meclise girdiği bildirilmişti.

Ulusal Mecliste yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini açıklamıştı.

Bunun üzerine Bakanlar Kurulunu toplayan Yoon, kabinenin onayıyla sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurmuştu.

"Vatana ihanet", "silahlı kalkışmaya teşebbüs" ve "görevi kötüye kullanma" şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında Devlet Başkanı Yoon için yurt dışı seyahat yasağı getirildiği bildirilmişti.

AA

Okunma Sayısı: 197
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    📷

    İslâm âlemi Bediüzzaman’a kulak vermeli... Çözüm Hutbe-i Şamiye'de

    Maduro'dan "iç savaş" uyarısı

    Meta'ya "çocuk hesapları" cezası

    Güney Kore polisi Devlet Başkanlığı Ofisine baskın düzenledi

    NYT: İsrail, Suriye’nin güneyinde ilerliyor - ABD: Geçici işgal

    Suriye birçok bilinmeyenle karşı karşıya

    HGS'nin hacklenmesine ilişkin PTT'den açıklama

    Terör örgütü PKK/YPG'nin Esed rejiminden ele geçirdiği silah ve mühimmatı MİT tarafından imha edildi

    Devrilen rejimin işkence merkezi 'Sednaya'daki arama çalışmaları hakkında açıklama

    Güney Kore'deki siyasi gerilim devam ediyor

    Van'daki 2 ayrı zincirleme trafik kazasına 30 araç karıştı: 1 kişi öldü, 51 kişi yaralandı

    Avusturya, Suriyelilerin iltica başvurularını askıya alacak

    İsrail, Suriye'deki saldırılarına devam ediyor

    Serbest bırakılacak esirlerin listesi Hamas tarafından Mısır’a sunuldu

    Devlette israf var

    Okullarda akran zorbalığı alarmı

    AB'den Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı çağrısı

    Gazze'de İsrail katliamı devam ediyor: Şehit sayısı 45 bine dayandı!

    Marmara Bölgesi için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kanlı zulümkârlık arşa dayanınca...
    Risale-i Nur'dan

    Müslümanları maddî cihette geri bırakan altı hastalık
    Faruk ÇAKIR

    Adalet yoksa...
    Süleyman KÖSMENE

    Farz namaz dışında namaz yok mudur?
    Ahmet BATTAL

    Otomatik sensörler (sansürler) çağı
    Ahmet DURSUN

    Ah Suriye, Ah Kalbim!
    Muhammet ÖRTLEK

    Suriye’de Esad sonrası merak konusu
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    NYT: İsrail, Suriye’nin güneyinde ilerliyor - ABD: Geçici işgal

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.