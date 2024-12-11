Güney Kore polisi Devlet Başkanlığı Ofisine baskın düzenledi

Güney Kore'de, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ün 3 Aralık'taki başarısız sıkıyönetim ilanıyla ilgili yürütülen soruşturmada polisin başkent Seul'deki Devlet Başkanlığı Ofisine baskın düzenlediği bildirildi.

Güney Kore'deki siyasi gerilim devam ediyor

Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, Devlet Başkanlığı Ofisinin yanı sıra Ulusal Polis ve Seul Metropol Polis merkezlerinde de aramalar yapılıyor.

Baskınlar, Ulusal Meclis Başkanı Woo Won-shik'in, parlamentonun sıkıyönetim konusunda soruşturma yetkisini kullanacağını açıklamasının ardından geldi.

Tutuklanan eski Savunma Bakanı cezaevinde intihar girişiminde bulundu

Yonhap'ın haberine göre, Kim, sıkıyönetim soruşturması kapsamında mahkeme kararıyla sevk edildiği başkent Seul'ün doğusundaki cezaevinde intihara teşebbüs etti.

Cezaevi müdürü Shin Yong-hae, parlamentoda düzenlenen oturumda, başarısız girişimin ardından Kim'in korumalı hücrede tutulduğu ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Güney Kore'de sıkıyönetim soruşturmasında Devlet Başkanı için tutuklama talep edilebilir

Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, üst düzey görevliler hakkında Yolsuzluk Soruşturma Ofisi (CIO) Başsavcısı Oh Dong-woon, meclis komitesine verdiği ifadede olay hakkında kapsamlı soruşturma yürütüldüğünü ve her türlü tedbiri almaya hazır olduklarını belirtti.

Oh, "Eğer koşullar izin verirse, acil gözaltı veya mahkeme kararıyla tutuklama talep edebiliriz." ifadesini kullandı. Bir milletvekilinin, "Bunu yapacak iradeniz var mı?" sorusuna Oh, "Bu konuda evet, irademiz oldukça yüksek." şeklinde yanıt verdi.

Güney Kore'de sıkıyönetim ilanı

Yoon, 3 Aralık gecesi televizyon kanalında yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun yaptığı oylamada kararı kaldırması ve bunun Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

Yoon, muhalefeti "Hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle" suçlayarak, sıkıyönetimin "Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını" savunmuştu.

Sıkıyönetim ilanının ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunması çağrısı yapmıştı. Öte yandan, "sıkıyönetim birlikleri" olarak görevlendirilen askerlerin Ulusal Meclise girdiği bildirilmişti.

Ulusal Mecliste yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini açıklamıştı.

Bunun üzerine Bakanlar Kurulunu toplayan Yoon, kabinenin onayıyla sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurmuştu.

"Vatana ihanet", "silahlı kalkışmaya teşebbüs" ve "görevi kötüye kullanma" şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında Devlet Başkanı Yoon için yurt dışı seyahat yasağı getirildiği bildirilmişti.