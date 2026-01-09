Halep'te terör örgütü YPG/SDG işgalindeki Eşrefiyye ve Beni Zeyd'de büyük ölçüde kontrol sağlandı

Suriye ordusu birlikleri, Halep kent merkezinde terör örgütü PKK/YPG’nin işgalindeki mahallelerden Eşrefiyye’nin ardından Beni Zeyd Mahallesi’nin büyük bölümünü de kontrol altına aldı.

Halep’te binlerce aile camilere sığındı - İsrail ordusu yine Suriye’de

Suriye ordusu ile terör örgütü PKK/YPG arasındaki Halep'teki çatışmalar 2. gününde

Suriye ordusu, SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin Halep'te işgalinde tuttuğu Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerindeki mevzilerine nokta operasyonlara başladı.

Mahallelerde yaşayan sivillerin tahliye işlemlerinin durmasının ardından terör örgütüne ait askeri mevziler vuruluyor.

Suriye ordusu, önceden belirlenen ve sivillerin uzak durmasının istendiği PKK/YPG hedeflerini havan atışlarıyla hedef almaya başladı.

Terör örgütünün karşılık vermesiyle çatışmalar yeniden yoğunlaştı.

Ordu birlikleri, öğle saatlerinde sivillerin tahliye edilmesinin ardından örgüte ait askeri noktaları hedef aldı.

Terör örgütü PKK/YPG, işgalindeki alanlardan Halep kent merkezindeki sivil yerleşimlere havan, roket ve çeşitli ağır silahlarla saldırılar düzenliyor.

Örgüt, kent merkezindeki Rahman Cami çevresi, Nil Caddesi ve Süryan Mahallelesinde sivillere ait araçlara saldırdı.

Ordu, Halep’te PKK/YPG işgalindeki bölgeye girmeye başladı

AA muhabirinin Halep kent merkezinde PKK/YPG’ye karşı nokta operasyonlar yapan ve çatışmalara katılan askeri kaynaklardan aldığı bilgiye göre, askeri birlikler Eşrefiye Mahallesinin ilk mevzilerini aştı.

Ağır silahlarla çatışmaların devam ettiği mahallede ordu birlikleri, iç taraflara ilerlemeye çalışıyor.

Öte yandan isminin belirtilmesini istemeyen Suriye hükümet kaynakları basına yaptıkları bilgilendirmede, “SDG’nin saldırılarının ardından Suriye Ordusu, Eşrefiyye Mahallesinde ilerleme kaydetti.” ifadesini kullandı.

PKK/YPG işgalindeki Eşrefiyye'yi büyük ölçüde kontrol altına alındı

AA muhabirinin Halep kent merkezinde PKK/YPG’ye karşı nokta operasyonlar yapan ve çatışmalara katılan askeri kaynaklardan aldığı bilgiye göre, askeri birlikler güney, batı ve kuzey yönlerinden girerek mahalleyi büyük ölçüde ele geçirdi.

Eşrefiyye Mahallesi'nin bazı kesimlerinde çatışmalar şiddetlendi

Eşrefiyye ve Şeyh Maksud mahallelerinde süren çatışmalarda havan ve roket gibi ağır silahlar kullanılırken son iki saat içinde çatışmaların dozu arttı.

YPG/SDG unsurları, Eşrefiyye Mahallesi'nin büyük bölümüne hakim olan ve arama tarama çalışmaları başlatan ordu güçlerini hedef alıyor.

Eşrefiyye Mahallesi'nin bazı kesimlerinde ağır silahların kullanıldığı çatışmalar devam ederken, Şeyh Maksud Mahallesi hatlarında hareketlilik sürüyor.

Suriye resmi haber ajansı SANA, örgütün Eşrefiyye çevresine düzenlediği havan saldırısında Suriyeli 4 basın mensubunun yaralandığını duyurdu.

Halep Valisi Azzam el Garib, yaptığı açıklamada, "İç güvenlik güçleri, söz konusu iki mahalleyi tamamen güvence altına almak ve yerinden edilmiş sakinlerin evlerine güvenli bir şekilde dönmelerini sağlamak amacıyla buralara konuşlanmaya hazırlanıyor." ifadelerini kullandı.

Eşrefiyye'nin ardından Beni Zeyd Mahallesi de büyük ölçüde kontrol altında

Suriye ordusu birlikleri Halep kent merkezinde terör örgütü YPG/SDG'nin işgalindeki Beni Zeyd Mahallesi'ni büyük ölçüde kontrol altına aldı.

AA muhabirinin Halep kent merkezinde YPG/SDG'ye karşı nokta operasyonlar yapan ve çatışmalara katılan askeri kaynaklardan aldığı bilgiye göre, askeri birlikler mahalleye girerek kontrolü büyük ölçüde ele geçirdi.

Mayın ve el yapımı patlayıcı tehlikelerine karşın mahallede kontrollü şekilde ilerleyen ordu birlikleri arama tarama faaliyetlerine başladı.

Terör örgütü ile ordu birlikleri arasındaki çatışmalar mahallenin bazı kesimlerinde ve Şeyh Maksud Mahallesi hattında sürüyor.

Halep'te ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Halep Valiliği İç Güvenlik Komutanlığı ise, sivillerin güvenliğini sağlamak amacıyla, Eşrefiyye, Şeyh Maksud, Beni Zeyd, Süryan, Hüllük ve Meydan mahallelerinde ikinci duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Halep’teki operasyon için sivillerin uzak durması gereken konumları paylaşıldı

Suriye haber ajansı SANA'daki habere göre, Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinde terör örgütü PKK/YPG'ye ait beş konum harita üzerinden paylaşıldı.

Sivillerin bölgeyi derhal tahliye etmesi gerektiği belirtilen haberde PKK/YPG'nin, söz konusu konumları, şehrin mahallelerini ve sakinlerini bombaladığı askeri bir üs olarak kullandığı kaydedildi.

Örgüte ait 3'ü Şeyh Maksud 2'si Eşrefiyye'de olmak üzere beş konum harita üzerinden paylaşılarak sivillerin bölgeden uzaklaşması istendi.

Halep’te sivillerin güvenli geçişi için "iki insani geçidin" yeniden açıldığı duyuruldu

Halep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, sivillerin güvenli bölgelere tahliyesinin sağlanması amacıyla Suriye ordusu ile koordinasyon kurulduğu ve bu kapsamda iki insani geçidin yeniden açıldığı belirtildi.

Açıklamada, Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinden ayrılmak isteyen sivillerin, bölge halkınca bilinen El-Avarid ve Zuhur Caddesi üzerindeki geçitleri kullanarak Halep kentindeki güvenli bölgelere geçebileceği kaydedildi.

Tahliye işlemlerinin saat 10.00 ile 13.00 arasında üç saat süreceği ifade edildi.

Terör örgütü PKK/YPG Halep'te sivillerin güvenli noktalara geçişini engelliyor

AA muhabirinin yerel yetkililerden aldığı bilgiye göre, terör örgütü PKK/YPG Eşrefiye Mahallesi'ndeki Selahaddin Cami yakınında "kontrol noktası" kurdu.

Terör örgütü mensuplarının bu noktayla sivillerin Eşrefiye Mahallesi'nden ayrılarak Halep'in güvenli bölgelerine geçişini engellediği belirtildi.

Halep'teki AA muhabirinin aktardıdğına göre, PKK/YPG sivillerin bölgeden ayrılmasını engellemek için açılan insani koridora saldırı düzenledi.

Halep'in Süryan Mahallesi'ndeki insani koridora terör örgütünce havan atışı yapıldı.

Suriye makamalarından saldırıda can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Öte yandan yerel kaynaklar, PKK/YPG'nin Halep'in Halidiye Mahallesi'ne hava saldırısı düzenlediği ve 3 kişinin yaralandığını belirtti.

Halep Valiliği, terör örgütü PKK/YPG'nin işgali altındaki Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde sivillerin çıkışının engellenmesi üzerine güvenli bölgelere tahliyeyi sağlamak amacıyla iki insani geçidin yeniden açıldığını bildirmişti.

Halep’te güvenli bölgelere tahliye edilenlerin sayısının 142 bin olduğu duyuruldu

Suriye Resmi Haber Ajansı SANA'nın haberine göre, Suriye ordusunun PKK/YPG'ye yönelik operasyon başlatacağını duyurarak sivillerin Şeyh Maksud ve Eşrefiyye'yi terk etmesi istemesinin ardından 142 bin sivil çıkış yaptı.

Halep Merkez Müdahale Komitesi'ne dayandırılan haberde, "Seksen nakliye aracı görevlendirildi ve 12 geçici barınak açıldı; bunlardan 10'u Halep şehri içinde, ikisi ise Azez ve Afrin bölgelerinde bulunuyor. Yerinden edilmiş insanların akışı devam ediyor."ifadeleri yer aldı.

PKK/YPG'nin Halep'te son 3 günde düzenlediği saldırılarda 9 kişi öldü, 55 kişi yaralandı

Operasyonun ardından bölgede yoğun çatışma sesleri yükselirken, terör örgütü Halep'in çeşitli bölgelerinde sivil yerleşimlere saldırı düzenledi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'ya konuşan Halep'teki sağlık yetkilileri, terör örgütünün akşam saatlerinde düzenlediği saldırılarda 2 kişinin daha hayatını kaybettiğini belirtti.

PKK/YPG'nin 6 Ocak'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 9'a yükseldiği ifade edildi.

Saldırılarda, büyük çoğunlu sivil olmak üzere 55 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Yaralılar arasında sağlık çalışanlarının da olduğu kaydedildi.

Terör örgütü PKK/YPG Halep'te sivil yerleşimlere saldırdı

Suriye ordusunun başlattığı operasyonun ardından bölgede yoğun çatışma sesleri yükselirken, terör örgütü Halep'in çeşitli bölgelerinde sivil yerleşimlere saldırı düzenledi.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, PKK/YPG Halep'in Meydan Mahallesi, Halep Üniversitesindeki öğrenci yurdu, Kefr Hamra köyü ve Halep Su Kurumu başta olmak üzere çok sayıda sivil yerleşim bölgesine havan, top atışı ve keskin nişancı atışlarıyla saldırdı.

Ayrıca PKK/YPG'nin, Halep'teki Er-Razi Hastanesine düzenlediği saldırıda 1 doktor yaralandı.

Terör örgütünün keskin nişancıları, Halep'te bir ambulansa ateş açtı. Saldırıda gönüllü bir sağlık çalışanı yaralandı.

Halep'te PKK/YPG'ye yönelik operasyon

Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG, 6 Ocak'tan itibaren işgal ettiği bölgelerden Halep'te birçok noktaya saldırı düzenlemişti.

Şam yönetimi, terör örgütü PKK/YPG'den anlaşmalara uymasını ve Halep'teki saldırıları sonlandırmasını istemişti.

PKK/YPG'nin saldırılarını sürdürmesi üzerine Suriye ordusu, terör örgütünün işgalinde tuttuğu Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerindeki mevzilerine nokta operasyonlara başladı.

Bölgede çatışmalar sürerken terör örgütü Halep'te birçok sivil yerleşim noktasına saldırılar düzenledi.

Terör örgütünün 6 Ocak'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 9 Suriyeli hayatını kaybetti, çoğu sivil 55 kişi de yaralandı.

