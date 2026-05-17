İktidar sokağa çıkamayacak halde

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Değişen Dünyada Türkiye’nin Yeni Rolü” konferansında konuştu.

Davutoğlu, mevcut bakanların yalnızca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve MHP lideri Devlet Bahçeli’ye kendilerini beğendirmeye çalıştığını, milletvekillerinin ise seçmen nezdinde bir karşılığı olmadığını belirterek “Milletvekillerine bugün acıyorum. Milletvekilleri sokağa çıkamayacak haldeler. Özellikle iktidar milletvekilleri. Ellerinde hiçbir güç yok” dedi. İktidara gelmeleri durumunda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni kaldıracaklarını söyleyen Davutoğlu, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi miadını doldurmuştur. 10 yılda bu sistemle geldiğimiz yer ortada. Yetki, sorumluluk ve denetim mekanizmalarının işletildiği, öngörülebilir bir düzenin sağlandığı bir yeni parlamenter sistemi Türkiye’nin inşa etmesi lâzım” dedi. Ankara-anka

Okunma Sayısı: 274

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.