"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
Diktatörlerle işler yanlış yönde yürür

17 Mayıs 2026, Pazar 19:12
Almanya Başbakanı Merz, “Diktatörlüklerde işler hızlı yürür; ama çoğu zaman yanlış yönde” diyerek demokrasi ile barışma çağrısı yaptı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, şu an eğitim almak ya da çalışmak için ABD’ye gidilmesini mantıklı bulmadığını açıkladı. Würzburg şehrindeki Katolikler Günü etkinliğinde çoğunluğu gençlerden oluşan bir kalabalığa hitap eden Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisi lideri Merz, dünyanın durumu hakkında “felâket modunda” düşünme eğiliminde olduğunu ancak Almanların kendi ülkelerinin potansiyeli konusunda daha iyimser hissetmeleri gerektiğini söyledi.

Çocuklarıma ABD’yi tavsiye etmem

DW Türkçe’nin aktardığı habere göre dünyada özellikle de gençler için Almanya kadar “harika fırsatlar” sunan çok az ülke olduğunu savunan Merz, “Şu an çocuklarıma ABD’ye gitmelerini ve orada eğitim almalarını ya da çalışmalarını tavsiye etmezdim” dedi.

ABD’de “aniden” ortaya çıkan “sosyal iklim” nedeniyle bu düşüncede olduğunu ifade eden üç çocuk babası muhafazakar siyasetçi, “Bugün Amerika’da en iyi eğitime sahip insanlar bile iş bulmakta büyük zorluk çekiyor” dedi.

Amerika’ya hayranlığım giderek artmıyor

Kendisinin “büyük bir Amerika hayranı” olduğunu söyleyen Merz, “Ancak şu an bu hayranlığım giderek artmıyor” diye ekledi. Merz’in bu sözleri salonda hem gülüşmelere hem de alkışa neden oldu.

Demokrasi ile barışalım

Merz, Würzburg’daki konuşmasında hem hükümetine hem de kendi iletişim tarzına yönelik özeleştirilerde de bulundu. Konuşmasında demokrasiyle ilgili söylemlerde de bulunan Almanya Başbakanı “Diktatörlüklerde işler daha hızlı yürür. Ama genellikle yanlış yönde. Öyleyse demokrasimizle barışalım” dedi. 

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

