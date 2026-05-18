Yargıya güven gittikçe azalıyor

Gündemar Araştırması’na göre vatandaşların büyük çoğunluğu Türkiye’nin kötüye gittiğini düşünürken, “adalet ve yargı” en büyük demokratik mesele olarak öne çıktı.

Gündemar Araştırma ve Danışmanlık’ın 23-26 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleştirdiği “Türkiye Gündemi” araştırması, toplumun demokrasiye ilişkin değerlendirmelerinde dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. Araştırmada siyasî parti tercihine göre ortaya çıkan dağılım, demokrasi algısındaki kutuplaşmayı da gözler önüne serdi. AK Parti seçmeninin yüzde 79’u ile MHP seçmeninin yüzde 76’sı Türkiye’nin daha demokratik bir yöne gideceğini düşündüğünü belirtirken, CHP seçmeninin yüzde 62’si, İYİ Parti seçmeninin yüzde 66’sı ve DEM Parti seçmeninin yüzde 69’u ülkenin daha otoriter bir yönetime ilerlediği görüşünü savundu. Kararsız seçmenlerde de dikkat çekici bir dağılım oluştu. Kararsız veya fikir belirtmeyen seçmen grubunun yüzde 48’i Türkiye’nin daha otoriter bir yöne gideceğini ifade ederken, yüzde 33’ü daha demokratik bir yönetime gidileceğini söyledi.

Toplumun %70’i “Türkiye kötüye gidiyor” dedi

Araştırmada katılımcılara yöneltilen “Türkiye’nin genel gidişatını nasıl değerlendiriyorsunuz? İyiye mi gidiyor, kötüye mi?” sorusuna verilen yanıtlar dikkat çekti. Katılımcıların yüzde 70’i Türkiye’nin kötüye gittiğini düşündüğünü belirtirken, yüzde 27’si iyiye gittiği görüşünü savundu. Yüzde 3’lük kesim ise fikir belirtmedi.

Demokrasi iyi işlemiyor

Araştırmada vatandaşlara yöneltilen “Bugün Türkiye’de demokrasi ne kadar iyi işlemektedir?” sorusuna verilen cevaplar da dikkat çekti. Katılımcıların yüzde 64’ü Türkiye’de demokrasinin iyi işlemediğini düşündüğünü ifade etti. Demokrasinin iyi işlediğini düşünenlerin oranı yüzde 33’te kaldı. Yüzde 3’lük kesim ise fikir belirtmedi.

En büyük demokratik mesele adalet ve yargı

Araştırmanın en dikkat çekici başlıklarından biri ise “Bugün Türkiye’de en büyük demokratik problem hangi alandadır?” sorusuna verilen cevaplar oldu. Katılımcıların yüzde 63’ü Türkiye’deki en büyük demokratik sıkıntının “adalet ve yargı” alanında yaşandığını belirtti.

AK Parti seçmeni de şikâyetçi

Siyasî parti seçmenlerine göre dağılım incelendiğinde, CHP seçmeninin yüzde 72’si ve DEM Parti seçmeninin yüzde 69’u en büyük demokratik problemin adalet ve yargı alanında yaşandığını ifade etti. Protesto oy kullanan seçmenlerde bu oran yüzde 68 olurken, kararsız seçmenlerde yüzde 60 olarak ölçüldü. AK Parti seçmeninin yüzde 55’i de adalet ve yargıyı en büyük demokratik problem alanı olarak gösterdi.