Antalyaspor da Süper Lig'e veda etti

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Hesap.com Antalyaspor sahasında Kocaelispor'u 1-0 yenmesine rağmen küme düşen 3. takım oldu. Fatih Karagümrük ile Kayserispor da bu sezon küme düşmüştü.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hesap.com Antalyaspor, ligin son maçında Kocaelispor'u 1-0 yenmesine rağmen tarihinde 6. kez Süper Lig'e veda etti.

Kırmızı beyazlılar, bu sezon çıktığı 34 maçta 8 galibiyet, 8 beraberlik elde etti. Akdeniz ekibi, 18 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. İç sahada 5 galibiyet ve 4 beraberlikle 19 puan toplayan Antalyaspor, deplasmanda ise 3 galibiyet ve 4 beraberlik ile 13 puan topladı.

Antalyaspor, 32 puanla ligi 16. sırada tamamladı ve Süper Lig'den düşen 3. takım oldu.

Karşılaşmanın ardından Antalyasporlu futbolcular ve taraftarlar büyük üzüntü yaşadı.

Bir sezonda 3 teknik direktör ile çalışıldı

Akdeniz ekibi, sezona Emre Belözoğlu yönetiminde başladı. Daha sonra Antalyaspor'un başına Erol Bulut'u getirdi. Kırmızı-beyazlı ekipte, kötü gidişatın sona ermemesi üzerine ise Bulut ile yollarını ayırma kararı aldı ve anlaşma sağlanan teknik adam Sami Uğurlu sezonu tamamladı.

Antalyaspor, 2015 yılında Süper Lig'e yükselmişti

Antalyaspor ilk olarak 1981-82 sezonunda Süper Lig'e yükselmişti. Akdeniz ekibi, bu tarihten itibaren 1984-1985, 1986-1987, 2001-2002, 2006-2007, 2013-2014, 2025-2026 sezonları olmak üzere 6 kez küme düşmesine rağmen Süper Lig'de toplam 30 sezon mücadele etti.

Kırmızı-beyazlılar, 2015 yılında normal süresi 1-1, uzatmaları ise 2-2 sona eren karşılaşmanın sonunda yapılan penaltı atışlarında Samsunspor'u 4-1 mağlup ederek Süper Lig'e yükselmişti. Antalyaspor o tarihten bu yana aralıksız Süper Lig'de mücadele ediyordu.

Süper Lig tarihinde en iyi derecesi sezonu 5'inci bitirmek olan Akdeniz ekibi, en farklı galibiyetini Trabzonspor karşısında 7-0 ile, en farklı mağlubiyetlerini ise Beşiktaş ve Gençlerbirliği'ne karşı 6-0 ile almıştı.

Kırmızı-beyazlıların ligdeki en gollü maçı ise Eskişehirspor'a 7-3'lük mağlubiyeti olmuştu.

Hesap.com Antalyaspor cephesi

Hesap.com Antalyaspor'un teknik direktörü Sami Uğurlu, "Bizim için trajedi dolu bir gece oldu. Çok üzgünüz." dedi.

Uğurlu, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, böyle maçların ardından konuşmanın kolay olmadığını söyledi.

Galibiyete ihtiyacı olan bir maçta istediklerini aldıklarını anlatan Uğurlu, "Kocaelispor da maça çok iyi hazırlanmış. Tebrik ederim. Mücadelemizi verdik. Galip ayrıldık ama yetmedi. Diğer maçlardan. beklediğimiz skorlar gelmedi. Umutlandık ama olmadı. Bizim için trajedi dolu bir gece oldu. Çok üzgünüz. Böyle maçlar sonunda konuşmak kolay değil." değerlendirmesinde bulundu.

"Elimizden geleni yaptık ama yetmedi." diye konuşan Uğurlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Diğer takımlara bir şey söyleyemiyoruz. Sonuçta Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor ligi bitirmişlerdi. Oraya bırakmamak, kimseye bağlı kalmamak gerekiyordu. Bizim de yaptığımız hatalar muhakkak vardır. Takım küme düştüyse bizim de o sorumluluğu almamız gerekiyordu. Kendi adıma bu sorumluluğu her zaman aldım. Transferin olup olmaması, diğer sorunlarla ilgili konuşmadım. Konuşmayacağım da. Bulunduğumuz şartlarda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Daha iyisi de olabilirdi ama gücümüz maalesef bu kadarına yetti. Son haftaya kalmaması gerekiyordu.”

Kocaelispor cephesi

Kocaelispor'un teknik direktörü Selçuk İnan, "Uzun yıllardan sonra lige çıkmış bir takım olarak taraftarıyla, şehriyle ligin en renkli takımlarından biri olduk." dedi.

İnan, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına, Antalyaspor'a geçmiş olsun dileklerini ileterek başladı.

Maçta mücadelelerini verdiklerini, kazanmak için sahaya çıktıklarını ifade eden İnan, kaybettiklerini ve maçla ilgili çok fazla bir şey söylemek istemediğini dile getirdi.

Sezonun kendileri açısından 3 periyota böleceğini anlatan İnan, "Birinci periyot sahada mücadele, oyun vardı ancak takım yeniydi. Skor alamama problemi vardı. İkinci periyot ise belki de teknik direktörlük kariyerimdeki en güzel, başarılı dönemlerden biriydi. Hem oyun hem de skor olarak güzel işler yaptık. Üçüncü periyotu ise düşüş olarak değerlendirebiliriz." dedi.

Kendilerini sezon boyunca destekleyen taraftara teşekkür eden İnan, "Uzun yıllardan sonra lige çıkmış bir takım olarak taraftarıyla, şehriyle, takımıyla ligin en renkli takımlarından biri olduk. Benim için ligi ilk 10 içinde bitirmek kabul edilir bir şey. Bu zorlu sezon bitti. Şimdi daha fazla çalışma zamanı." diye konuştu.

Maçtan dakikalar

10. dakikada Antalyaspor gole yaklaştı. Sol kanattan ceza sahasına giren Ballet'in yerden etkili ortasına hareketlenen Van de Streek'in bekletmeden vuruşunda top direğe çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu önünde bulan Safuri'nin şutunda ise top, Kocaelisporlu oyunculara çarptıktan sonra tehlikeli bölgeden uzaklaştı.

15. dakikada Ahmet Oğuz'un sağ kanattan ortasında penaltı noktasına yakın bir bölgede topla buluşan Keita'nın sert vuruşunda kaleci Abdullah Yiğiter, meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

23. dakikada Safuri'nin sol kanattan yerden ortasında kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Soner Dikmen'in sert şutunda top kale direğinin yanından auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İkinci yarı

50. dakikada Storm'un pasıyla ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Van de Streek'in şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

79. dakikada Antalyaspor öne geçti. Hızlı gelişen atakta Van de Streek'in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Ballet'in sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0

Karşılaşma, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Bu galibiyete rağmen sezonu 32 puanla 16. sırada tamamlayan Akdeniz ekibi, lige veda etti.