Süper Lig'de 2025-2026 sezonu da sona erdi

Süper Lig'de 34. haftayla birlikte 2025-2026 sezonu tamamlandı.

Küme düşen son takımın belli olacağı haftada Antalyaspor, Kocaelispor'u 1-0 mağlup etmesine rağmen 32 puanla Süper Lig'e veda eden son takım oldu. Sezonun kapanış gününde oynanan maçlarda şampiyonluğunu geçen hafta ilan eden Galatasaray, Kasımpaşa'ya deplasmanda 1-0 yenilirken, Trabzonspor da Gençlerbirliği'ne 3-0 kaybetti. Fenerbahçe 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 öne geçse de Eyüpspor'la 3-3 berabere kaldı. Bu sonuçların ardından küme düşme tehlikesi yaşayan Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Eyüpspor ligde kalmayı başardı. Sonuçlar Çaykur Rizespor-Beşiktaş: 2-2 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Corendon Alanyaspor: 2-1 Gaziantep FK-RAMS Başakşehir: 1-2 Samsunspor-Göztepe: 3-0 Zecorner Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor: 2-1 Fenerbahçe-ikas Eyüpspor: 3-3 Kasımpaşa-Galatasaray: 1-0 Hesap.com Antalyaspor-Kocaelispor: 1-0 Trabzonspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği: 0-3 AA

Okunma Sayısı: 242

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.