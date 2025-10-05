Hamas ile İsrail, esir takasını Mısır'da müzakere edecek

Hamas ve İsrail'den heyetlerin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planı doğrultusunda 6 Ekim'de Mısır'da esir takasını müzakere edeceği belirtildi.

Mısır merkezli Kahire News kanalının, Hamas ve İsrail'den heyetlerin esir takasıyla ilgili dolaylı müzakerelere başlayacağını duyurmasının ardından, konuya ilişkin resmi açıklama Dışişleri Bakanlığından geldi.

Açıklamada, Mısır'ın, arabulucularla koordinasyon halinde ve Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirme çalışmaları kapsamında İsrail ile Hamas heyetlerinin müzakerelerine ev sahipliği yapacağı aktarıldı.

6 Ekim'de yapılacak dolaylı müzakerelerde, Trump'ın planı doğrultusunda, esir takasının koşulları ile ayrıntılarının ele alınacağı belirtilen açıklamada, müzakerelerin, Trump'ın planının ardından Gazze'deki savaşın sona ermesi yönünde katedilen bölgesel ve uluslararası ivmeyi artırma çabaları doğrultusunda gerçekleştirileceği ifade edildi.

Kahire News kanalının haberinde, dolaylı müzakerelerin pazar günü başlayacağı ve pazartesi de sürmesinin planlandığı kaydedilmişti.

Trump’ın temsilcileri Witkoff ve Kushner'in Gazze planı görüşmeleri için Mısır’a gideceği iddiası

ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Başdanışmanı ve damadı Jared Kushner’in, Trump’ın Gazze planı çerçevesinde esir takasları ve ateşkes görüşmeleri için bugün Mısır’a gideceği iddia edildi.

Amerikan Axios sitesinden gazeteci Barak Ravid, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Beyaz Saray'dan bir yetkilinin kendisine, Witkoff ve Kushner'in Trump'ın Gazze planına ilişkin detayları görüşmek üzere Mısır'a hareket edeceği bilgisini paylaştığını belirtti.

Ravid, paylaşımında, kaynağının, "Witkoff ve Kushner'in bugün Mısır'a giderek esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin teknik ayrıntıları kesinleştireceği ve kalıcı barış anlaşmasını görüşecekleri bilgisini ilettiğini" aktardı.

Hamas, ABD Başkanı Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıklamıştı.

Trump da yaptığı açıklamada, "Hamas tarafından az önce yapılan açıklamaya dayanarak, onların kalıcı barışa hazır olduklarına inanıyorum. İsrail, Gazze’ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı ki esirleri hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarabilelim." ifadelerini kullanmıştı.