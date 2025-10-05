"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
Meclis açılırken

Mehmet KARA
05 Ekim 2025, Pazar
Meclis ikibuçuk aylık tatilin ardından çalışmalarına başladı.

Meclis’in açılışına CHP’nin katılmaması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşması sırasında Trump’la yaptığı görüşmeyi anlatırken, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Birol Aydın’ın, “Adil bir paylaşım var mı?” diye sorması ve Erdoğan’ın alkışlanmasına, “Arkadaşlar neyi alkışlıyorsunuz? Özgür Filistin var mı?” diye sorması damga vurdu.

Erdoğan’ın daveti ile Cumhur ittifakı ile birlikte İYİ Parti, Gelecek, DEVA, SP ve YRP genel başkanlarının katılması da çok konuşuldu. Davutoğlu ve Babacan’ın Erdoğan’ın hemen yanında oturmasını bir kesim sevinçle karşılayıp farklı anlamlar yüklerken, yakışıksız yorum yapmaları ibretlikti.

Resepsiyondaki konuşmalar, yakınlaşmalar epey konuşuldu konuşulmasına da Partili Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Meclis’in etkinliğinin ve ağırlığının azaldığı, yasama, yürütme ve yargının tek elde toplanmasının demokratik olmadığı ve bunun düzeltilmesi için adımlar atılması gerektiği hiç gündeme getirilmedi.

Oysa, 24 Haziran 2018 tarihinde yürürlüğe giren sistem ile Meclis’in denetim yetkisi büyük oranda kalktı, bütçeyi veto etme hakkı, güvenoyu ve gensoru yetkisi yok edildi. Meclis’in ülke siyasetindeki etkinliği çıkardığı kanunlar ile Cumhurbaşkanı’nın imzaladığı kararnameler mukayese edilince bu daha net ortaya çıkıyor.

***

TASDİK MAKAMI OLMASIN

Geçtiğimiz yasama yılında Meclis’e toplam 870 kanun teklifi sunulmuş. Bunların içerisinde iktidar partisi dışındaki partilerin tekliflerinden hiçbiri Genel Kurul gündemine alınmamış. Kabul edilen 32 kanundan 7’si uluslararası anlaşmaların uygun bulunmasına, 2’si bütçeye ilişkin, geriye kalan 23 kanunun 19’u ise torba kanun olarak çıkarılmış. 

Birden çok alanda ve sayıda kanunda düzenleme öngören kanun tekliflerinde yer alan düzenlemeler, tek bir ihtisas komisyonunda değerlendirilmeden genel kurula indiriliyor.  Torba kanunlarla onlarca farklı düzenleme tek bir pakete sıkıştırılarak, sağlıklı bir müzakere imkânı olmadan kanunlaştırılıyor. 

İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, “bu yöntemle Meclis’in âdeta bir ‘tasdik makamı’na dönüştürdüğünü, milletvekillerinin hazırlamadıkları ve çoğu zaman içeriğini dahi bilmedikleri düzenlemelere el kaldırmakla kâtip konumuna indirgendiklerini” söylüyor.

Yeneroğlu, Meclis’in denetim fonksiyonunun işlevsizleştiğine çarpıcı bir örnek veriyor: “Vatandaşlar, geçtiğimiz yasama yılında 7.939 bireysel başvuruyla en temel hak ihlâllerini bu komisyona taşımak zorunda kaldı. Ancak alt komisyonlar hariç İnsan Hakları İnceleme Komisyonu, koskoca bir yıl boyunca yalnızca iki kez toplandı; o da üyelik seçimi için. İhlaller için, alt komisyonlar hariç İnsan Hakları İnceleme Komisyonu, sıfır toplantı yapmıştır.”

***

DENETİM YETKİSİ 

Yeni sistemde Meclis’in hükümeti denetleme yolları arasında yer alan sözlü soru önergesi bakanlar Cumhurbaşkanınca Meclis dışından atandığından cevaplandıramayacağı için kaldırıldı. Milletvekilleri yürütmenin başı olarak cumhurbaşkanına soru soramıyor, ancak yardımcısına ve bakanlara o da sadece “yazılı soru önergesi” verebiliyor. Anayasa ve Meclis içtüzüğüne göre bakanların yazılı sorularının 15 gün içinde cevaplandırılması gerekirken Meclis’in verilerine göre bunun da olmadığı ortaya çıkıyor. 

Geçen yasama döneminde milletvekilleri tarafından toplam 17.154 yazılı soru önergesi verilmiş. Bunların yalnızca 1.506’sı Anayasa’nın öngördüğü sürede cevaplanmış. 7.472 önerge süresi geçtikten sonra cevaplanırken, 4.762 önergeye hiç cevap verilmemiş. Yani, Meclis’in en temel denetim araçlarından biri olan soru önergelerinin yüzde 35’ini cevap verilmemiş…

Demokratik hukuk devletinin bütün kural ve kurallarıyla işleyeceği, istişarenin tam manasıyla uygulandığı, tek kişinin değil ortak aklın devrede olacağı bir sistemin tekrar tesis edilmesinin gerektiği ortada iken artık konuşulmaması da düşündürücü.

