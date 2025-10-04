"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 EKİM 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Kocaeli-GEBKİM'deki iş kazasında 2 kişi öldü

04 Ekim 2025, Cumartesi 16:34
Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki Gebze Kimya İhtisas Sanayi Bölgesi'nde (GEBKİM) meydana gelen iş kazasında 2 kişi öldü.

GEBKİM'de bulunan Demirciler OSB Mahallesi Refik Baydur Caddesi'nde yapımı devam eden kimya fabrikasında çalışan Abdurrahman Kanber ve Murat Fırtına, bakım çalışması yaparken iş kazası geçirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, 2 işçinin öldüğü belirlendi.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, bir patlama ve yangın olmadığını belirterek bakım çalışması esnasında iş kazası meydana geldiğini söyledi.

Aktaş, olayda 2 kişinin öldüğünü, yaralının olmadığını kaydetti.

Öte yandan Valilikten yapılan açıklamada, iş kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

AA

Okunma Sayısı: 378
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Cafer

    4.10.2025 18:35:45

    Abdurrahman ustayi eski işyerinden tanırım.işgüvenliği olmayan yerde çalışmaz ve mesai arkadaşlarını da çalıştırmazdı ..nasıl oldu böyle?,şaşırdım doğrusu...

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Almanlar, Filistin'in devlet olarak tanınmasını istiyor

Kocaeli-GEBKİM'deki iş kazasında 2 kişi öldü

Türk aktivistler İstanbul’a getirildi

Athletic Bilbao'dan net duruş ve dünyaya örnek bir açıklama: "Soykırımı durdurun"

Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım - 15 Nisan tarihleri arasında

Türklerin cenaze hizmetlerini kolaylaştırmak için fon kuruldu

Kütahya Simav'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Trump: Hamas kalıcı barışa hazır; İsrail, Gazze'ye saldırıları ''derhal'' durdurmalı!

Hamas, Trump'ın planını 'kısmen' kabul etti; bazı maddelerde müzakere istedi

İsrailli soytarının provokasyonuna Sumud aktivistlerinden en güzel cevap: "Özgür Filistin", "Özgür Filistin", "Özgür Filistin"

İspanya ve Portekiz'de elektrik kesintileri, türünün "ilk örneği"

Trump: Hamas'a pazartesi günü 01.00'e kadar süre verdik; yoksa kıyamet kopacak

1 il için turuncu, 9 il için ise sarı kodlu sağanak uyarısı

Sumud Filosu'ndaki son tekne Marinette de İsrail tarafından yasa dışı şekilde ele geçirildi

"Marinette" gemisi Gazze'ye doğru yola devam ediyor

İran'da 5,3 büyüklüğünde deprem

ABD'li sağlıkçılardan Trump'a: İsrail'e desteğini sonlandır!

Fransa, kemer sıkma politikalarına karşı ayakta

Tekirdağ-Kapaklı'daki atık toplama merkezindeki yangın kontrol altında

En Çok Okunanlar

Genel

Günün Ayet ve Hadisi
Genel

Filistin Panelinden Mesajlar-2: Müsbet Hareketle ikinci Asr-ı Saadet'e ulaşacağız
Genel

Trump: Hamas kalıcı barışa hazır; İsrail, Gazze'ye saldırıları ''derhal'' durdurmalı!
Genel

Nurdan Katreler
Genel

Türklerin cenaze hizmetlerini kolaylaştırmak için fon kuruldu
Genel

Kütahya Simav'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Genel

Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım - 15 Nisan tarihleri arasında
Genel

Kocaeli-GEBKİM'deki iş kazasında 2 kişi öldü
Genel

Türk aktivistler İstanbul’a getirildi
Genel

Athletic Bilbao'dan net duruş ve dünyaya örnek bir açıklama: "Soykırımı durdurun"

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.