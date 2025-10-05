"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Sonbaharın renkleri - Can Kardeş Dergisinin Ekim sayısı çıktı!

05 Ekim 2025, Pazar 00:10
Can Kardeş Ekim sayısında; sonbaharın renklerini, tarihten kahramanlık hikâyelerini, imanî tefekkürleri ve heyecan dolu çizgi maceraları siz can kardeşlere sunuyor.

Sonbaharın sırları

Bu ay, tabiatın Ekim ayındaki renklerine dikkat çekiliyor. Yaprakların sararmasından, gökyüzünün maviliğine kadar tabiattaki hikmetli düzen anlatılıyor. Çocuklar, hem yaratılışı tefekkür edecek hem de çevreyi daha iyi tanıyacak.

Küçük Nezahat’in kahramanlığı

Henüz 12 yaşında bir kız çocuğu olan Küçük Nezahat’in İstiklâl Harbi’ndeki cesareti, tarih köşesinde ilham dolu bir şekilde yer alıyor.

Cumhuriyet ve karıncalar 

Arif ile dedesinin sohbetinde Cumhuriyet kavramı, karıncaların düzeni üzerinden anlatılıyor. Cumhuriyetin anlamını küçük dostlarımız karıncalar üzerinden okumak siz değerli can kardeşleri şaşırtabilir. 

Şiirler, bulmacalar ve Eğlence

Derginin klasikleşmiş şiir, bulmaca ve etkinlik sayfaları da Ekim sayısında dopdolu. 

Sonbaharın renkleriyle süslü, bilim, fikir, eğlence ile dolu Can Kardeş dergisinin Ekim sayısını almayı ve okumayı unutmayın.

Bizim Can Gazze’de

Çizgi kahraman Bizim Can, bu sayıda Gazze’ye yardım ulaştırmak için tehlikelerle dolu bir görevde. Macera dolu bu çizgi hikâye, okumaya değer.

Vız Vız Arı’nın mücadelesi

Kuruyan topraklarla mücadele eden sevimli kahraman Vız Vız Arı, çalışkanlığı ve azmiyle çocuklara hem eğlenceli hem öğretici bir mesaj veriyor.

