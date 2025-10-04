"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 EKİM 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Athletic Bilbao'dan net duruş ve dünyaya örnek bir açıklama: "Soykırımı durdurun"

04 Ekim 2025, Cumartesi 16:05
İspanya ekibi Athletic Bilbao, "Soykırımı durdurun" mesajı ile Filistin'e destek için net bir duruşunun olduğunu açıkladı.

Athletic Bilbao Kulübü, "Soykırımı durdurun" başlığı altında yaptığı yazılı açıklamada, bugün Mallorca'ya karşı oynayacağı La Liga maçı öncesinde kulübün büyükelçilerinden Honey Thaljieh'e, Bask bölgesindeki bir grup Filistinli mülteciye ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) temsilcilerine atfen bir tören düzenleyeceğini duyurdu.

Açıklamada, "Athletic Club Vakfı ve UNRWA Euskadi (Bask) iş birliğinde ekim ayında başlatılan bir proje kapsamında UNRWA tarafından Filistin'de yönetilen 16 okulda, savunmasız durumdaki yaklaşık 8 bin çocuğa beden eğitimi dersleri verileceği, bugün oynanacak Mallorca maçından önceki töreninin de bu girişime dikkati çekip, destek istemek için organize edileceği" bildirildi.

Filistin Milli Futbol Takımı'nın eski kaptanı ve kurucu ortağı Honey Thaljieh, aynı zamanda "eşitlik ve barış için verdiği mücadeleden dolayı" Athletic Bilbao Kulübünün büyükelçilerinden biri olarak atanmıştı.

San Mames Stadı'nda bugün saat 19.30'da başlayacak Athletic Bilbao-Mallorca maçı öncesindeki etkinlikte İsrail'in soykırım yaptığı Filistinli mağdurların anılacağı bir etkinlik düzenlenecek.

Athletic Bilbao taraftarları, Filistin'in özgürlük mücadelesine her zaman verdiği destekle biliniyor.

AA

Okunma Sayısı: 306
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Almanlar, Filistin'in devlet olarak tanınmasını istiyor

    Kocaeli-GEBKİM'deki iş kazasında 2 kişi öldü

    Türk aktivistler İstanbul’a getirildi

    Athletic Bilbao'dan net duruş ve dünyaya örnek bir açıklama: "Soykırımı durdurun"

    Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım - 15 Nisan tarihleri arasında

    Türklerin cenaze hizmetlerini kolaylaştırmak için fon kuruldu

    Kütahya Simav'da 4,1 büyüklüğünde deprem

    Trump: Hamas kalıcı barışa hazır; İsrail, Gazze'ye saldırıları ''derhal'' durdurmalı!

    Hamas, Trump'ın planını 'kısmen' kabul etti; bazı maddelerde müzakere istedi

    İsrailli soytarının provokasyonuna Sumud aktivistlerinden en güzel cevap: "Özgür Filistin", "Özgür Filistin", "Özgür Filistin"

    İspanya ve Portekiz'de elektrik kesintileri, türünün "ilk örneği"

    Trump: Hamas'a pazartesi günü 01.00'e kadar süre verdik; yoksa kıyamet kopacak

    1 il için turuncu, 9 il için ise sarı kodlu sağanak uyarısı

    Sumud Filosu'ndaki son tekne Marinette de İsrail tarafından yasa dışı şekilde ele geçirildi

    "Marinette" gemisi Gazze'ye doğru yola devam ediyor

    İran'da 5,3 büyüklüğünde deprem

    ABD'li sağlıkçılardan Trump'a: İsrail'e desteğini sonlandır!

    Fransa, kemer sıkma politikalarına karşı ayakta

    Tekirdağ-Kapaklı'daki atık toplama merkezindeki yangın kontrol altında

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Filistin Panelinden Mesajlar-2: Müsbet Hareketle ikinci Asr-ı Saadet'e ulaşacağız
    Genel

    Trump: Hamas kalıcı barışa hazır; İsrail, Gazze'ye saldırıları ''derhal'' durdurmalı!
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Türklerin cenaze hizmetlerini kolaylaştırmak için fon kuruldu
    Genel

    Kütahya Simav'da 4,1 büyüklüğünde deprem
    Genel

    Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım - 15 Nisan tarihleri arasında
    Genel

    Kocaeli-GEBKİM'deki iş kazasında 2 kişi öldü
    Genel

    Türk aktivistler İstanbul’a getirildi
    Genel

    Athletic Bilbao'dan net duruş ve dünyaya örnek bir açıklama: "Soykırımı durdurun"

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.