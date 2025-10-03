İsrailli soytarının provokasyonuna Sumud aktivistlerinden en güzel cevap: "Özgür Filistin", "Özgür Filistin", "Özgür Filistin"

Gazze'ye insani yardım amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu aktivistleri, alıkonuldukları Aşdod Limanı'na gelerek, kendilerine "teröristler" diyen İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'e "Özgür Filistin" sloganıyla karşılık verdi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İsrail'de kolluk kuvvetlerinden sorumlu aşırı sağcı Ben-Gvir, Aşdod Limanı'nda, İsrail ordusunun yasa dışı alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin tutulduğu alana geldi.

Aktivistlerin sıralı biçimde yerde oturtulduğu görülen videoda, Ben-Gvir'in, "Şunlara bak, katillerin destekçisi. Bu arada gemileri de pislik içindeydi. Bunlar Gazze'ye yardım etmeye, teröristlere yardım etmeye geldi. Bunlar teröristler..." ifadesini kullandığı duyuldu.

Bu sırada aktivistlerin, "Özgür Filistin" diye slogan atmaya başladığı sırada videonun kesildiği dikkati çekti.

Daha sonra İsrail ordusunun yasa dışı biçimde ele geçirdiği filodaki gemilerden birine giren Ben-Gvir, gemilerin yardım taşımadığını ileri sürdü.

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce yolcusunu alıkoydu.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı, filo aktivistlerinin "terör mahkumu" şartlarında tutulacağını söyledi

İsrail'in Kanal 14 televizyonu, hapishanelerden de sorumlu aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'in, Sumud Filosu'ndan alıkonulan aktivistlerin tutulduğu, İsrail'in güneyindeki Birüssebi (Beerşeva) kentine bağlı Ketziot Hapishanesi'ni gezdiği görüntüleri yayımladı.

Ben-Gvir, "Ketziot Hapishanesi'ndeyiz, bu filo üyeleri terör destekçisi, şimdi de güvenlik hapishanesine konuyorlar. Oyun bitti. Burada teröristlerle aynı koşullarda kalacaklar, mahkum tulumları giyecekler, tüm koşullar aynı olacak. Bunu vadetmiştim, şimdi de uyguluyoruz." ifadesini kullandı.

Aynı şekilde Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin tutulduğu bölümün avlusuna Arapça "Yeni Gazze" yazılı Gazze'deki yıkımı gösteren bir tablo asıldı.

Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yanlış bir karar aldığını iddia etti.

Netanyahu'nun aktivistleri ülkelerine gönderme kararının yanlış olduğunu ileri süren aşırı sağcı Bakan, "Bence, onların İsrail hapishanelerinde birkaç ay tutulması gerekiyor. Böylece terör mahkumlarının tutulduğu hapishanenin tadına bakabilirler." ifadelerini kullandı.

İsrailli Ulusal Güvenlik Bakanı, Netanyahu'nun aktivistleri ülkelerine tekrar tekrar göndermesine ve onların tekrar tekrar Gazze'deki ablukayı kırmaya teşebbüs etmesine göz yumulmaması gerektiğini savundu.

Yasa dışı şekilde alıkonulan Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin getirildiği Aşdod Limanı'na giden Ben-Gvir, burada bir provokasyona imza atarak aktivistleri "terör destekçisi" olmakla suçlamıştı.

Aktivistler, Ben-Gvir'in provokasyonuna "Özgür Filistin" sloganları atarak karşılık vermişti.

Daha sonra da provokasyonlarını sürdüren Ben-Gvir, aktivistlerin nakledildiği Ketziot Hapishanesi'ne gelerek burada "Ketziot Hapishanesi'ndeyiz, bu filo üyeleri terör destekçisi, şimdi de güvenlik hapishanesine konuyorlar. Oyun bitti. Burada teröristlerle aynı koşullarda kalacaklar, mahkum tulumları giyecekler, tüm koşullar aynı olacak. Bunu vadetmiştim, şimdi de uyguluyoruz." ifadelerini kullanmıştı.