"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 EKİM 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Türk aktivistler İstanbul’a getirildi

04 Ekim 2025, Cumartesi 16:20
İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan aktivistleri getiren Türk Hava Yolları (THY) uçağı İstanbul Havalimanı'na indi.

İsrail'in Eilat kentindeki Ramon Havalimanı'ndan hareket eden THY uçağı saat 15.50'de havalimanına ulaştı.

Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan, aralarında 36'sı Türk, 23'ü Malezyalının olduğu toplam 137 kişi bu seferle İstanbul'a geldi.

Aktivistler, İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda bazı yetkililer ve çok sayıda kişi tarafından karşılandı.

İsrail'in alıkoyduğu aktivistler Türkiye'ye geldiklerinde ifadelerine başvurulacak

İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısının ardından Türk vatandaşlarının uluslararası sularda alıkonulmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul'a gelmesi beklenen aktivistlerin ifadelerine başvurulacak.

İsrail tarafından uluslararası sularda el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan 36'sı Türk, 23'ü Malezyalı olmak üzere toplamda 137 kişinin Türkiye'ye getirilmesi için gönderilen THY uçağı İsrail'in Eilat kentindeki Ramon Havalimanı'ndan hareket etti.

Aktivistlerin, Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nda sağlık kontrolünden geçirileceği öğrenildi.

Ayrıca aktivistler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısının ardından uluslararası sularda Türk vatandaşlarının alıkonulmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında ifadelerine başvurulması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülecek.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıkladığı bilgilere göre, aktivistler için tahsis edilen THY uçağı ile 36 Tük vatandaşının İstanbul'a götürüleceği aktarılmıştı.

Ayrıca Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Türk vatandaşlarının yanı sıra, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, İtalya, Kuveyt, Libya, Malezya, Moritanya, İsviçre, Tunus ve Ürdün vatandaşlarının da söz konusu uçakla İstanbul'a götürüleceğini bildirmişti.

İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce yolcusunu alıkoydu.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

AA

Okunma Sayısı: 366
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Almanlar, Filistin'in devlet olarak tanınmasını istiyor

    Kocaeli-GEBKİM'deki iş kazasında 2 kişi öldü

    Türk aktivistler İstanbul’a getirildi

    Athletic Bilbao'dan net duruş ve dünyaya örnek bir açıklama: "Soykırımı durdurun"

    Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım - 15 Nisan tarihleri arasında

    Türklerin cenaze hizmetlerini kolaylaştırmak için fon kuruldu

    Kütahya Simav'da 4,1 büyüklüğünde deprem

    Trump: Hamas kalıcı barışa hazır; İsrail, Gazze'ye saldırıları ''derhal'' durdurmalı!

    Hamas, Trump'ın planını 'kısmen' kabul etti; bazı maddelerde müzakere istedi

    İsrailli soytarının provokasyonuna Sumud aktivistlerinden en güzel cevap: "Özgür Filistin", "Özgür Filistin", "Özgür Filistin"

    İspanya ve Portekiz'de elektrik kesintileri, türünün "ilk örneği"

    Trump: Hamas'a pazartesi günü 01.00'e kadar süre verdik; yoksa kıyamet kopacak

    1 il için turuncu, 9 il için ise sarı kodlu sağanak uyarısı

    Sumud Filosu'ndaki son tekne Marinette de İsrail tarafından yasa dışı şekilde ele geçirildi

    "Marinette" gemisi Gazze'ye doğru yola devam ediyor

    İran'da 5,3 büyüklüğünde deprem

    ABD'li sağlıkçılardan Trump'a: İsrail'e desteğini sonlandır!

    Fransa, kemer sıkma politikalarına karşı ayakta

    Tekirdağ-Kapaklı'daki atık toplama merkezindeki yangın kontrol altında

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Filistin Panelinden Mesajlar-2: Müsbet Hareketle ikinci Asr-ı Saadet'e ulaşacağız
    Genel

    Trump: Hamas kalıcı barışa hazır; İsrail, Gazze'ye saldırıları ''derhal'' durdurmalı!
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Türklerin cenaze hizmetlerini kolaylaştırmak için fon kuruldu
    Genel

    Kütahya Simav'da 4,1 büyüklüğünde deprem
    Genel

    Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım - 15 Nisan tarihleri arasında
    Genel

    Kocaeli-GEBKİM'deki iş kazasında 2 kişi öldü
    Genel

    Türk aktivistler İstanbul’a getirildi
    Genel

    Athletic Bilbao'dan net duruş ve dünyaya örnek bir açıklama: "Soykırımı durdurun"

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.