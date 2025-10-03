"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 EKİM 2025 CUMA - YIL: 56

Trump: Hamas'a pazartesi günü 01.00'e kadar süre verdik; yoksa kıyamet kopacak

03 Ekim 2025, Cuma 19:10
ABD Başkanı Donald Trump, açıkladığı Gazze planının iyi bir plan olduğunu savunarak, "anlaşmaya varması" için Hamas'a 6 Ekim Pazartesi günü TSİ 01.00'e kadar süre verdiğini duyurdu.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'de ateşkes planının Hamas tarafından kabul edilmesi çağrısında bulundu.

Gazze'de ateşkes planının bölge ülkeleri tarafından da kabul gördüğünü ve "bölgeye barış getirecek iyi bir plan olduğunu" savunan Trump, pazarı pazartesiye bağlayan gece TSİ 01.00'e kadar (ABD doğu saatiyle pazar günü 18.00'e) anlaşmayı kabul etmesi için Hamas'a süre verdiğini belirtti.

Anlaşmanın sağlanması durumunda şiddetin sona ereceğini kaydeden Trump, "Bu, herkes için harika bir anlaşma. Eğer son şans olan bu anlaşma yapılmazsa Hamas için daha önce görülmemiş şekilde kıyamet kopacak." ifadelerini kullandı.

Anlaşma sağlanması halinde kalan Hamas savaşçılarına dokunulmayacağını belirten Trump, bunun Hamas için "son fırsat" olduğunu bildirdi.

Trump, bölgedeki Filistinlilerin Gazze'nin daha güvenli bölgelerine gitmesini istediğini ve tüm esirlerin hemen serbest bırakılması gerektiğini ifade etti.

AA

Okunma Sayısı: 299
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrailli soytarının provokasyonuna Sumud aktivistlerinden en güzel cevap: "Özgür Filistin", "Özgür Filistin", "Özgür Filistin"

    İspanya ve Portekiz'de elektrik kesintileri, türünün "ilk örneği"

    Trump: Hamas'a pazartesi günü 01.00'e kadar süre verdik; yoksa kıyamet kopacak

    1 il için turuncu, 9 il için ise sarı kodlu sağanak uyarısı

    Sumud Filosu'ndaki son tekne Marinette de İsrail tarafından yasa dışı şekilde ele geçirildi

    "Marinette" gemisi Gazze'ye doğru yola devam ediyor

    İran'da 5,3 büyüklüğünde deprem

    ABD'li sağlıkçılardan Trump'a: İsrail'e desteğini sonlandır!

    Fransa, kemer sıkma politikalarına karşı ayakta

    Tekirdağ-Kapaklı'daki atık toplama merkezindeki yangın kontrol altında

    Venezuela: Yakın bölgemizde 5'ten fazla savaş uçağı tespit edildi; ABD'nin askeri tehdidini kınıyoruz!

    Kolombiya, İsrailli diplomatları sınır dışı etti

    "Marinette" gemisi Gazze'ye doğru tek başına yola devam ediyor

    ABD'nin New York kentindeki iki yolcu uçağı çarpıştı

    Vicdan gemisi aktivistleri: Gazze'deki ablukayı kırmakta kararlıyız

    Marmara'daki deprem için uzmanlar ne dedi?

    Deprem İstanbul'da paniğe sebep oldu - 'Hastanelere ulaşan yaralanma vakası bulunmamaktadır'

    Fenerbahçe, Fransız ekibi Nice'i 2-1'le geçti

    Ortadoğulu liderlerde plan şaşkınlığı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    "Marinette" gemisi Gazze'ye doğru tek başına yola devam ediyor
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    "Marinette" gemisi Gazze'ye doğru yola devam ediyor
    Genel

    Ankara Kitap Fuarı kitapseverleri bekliyor
    Genel

    Kolombiya, İsrailli diplomatları sınır dışı etti
    Genel

    ABD'nin New York kentindeki iki yolcu uçağı çarpıştı
    Genel

    ABD'li sağlıkçılardan Trump'a: İsrail'e desteğini sonlandır!
    Genel

    Venezuela: Yakın bölgemizde 5'ten fazla savaş uçağı tespit edildi; ABD'nin askeri tehdidini kınıyoruz!
    Genel

    Fransa, kemer sıkma politikalarına karşı ayakta

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.