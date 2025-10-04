"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Almanlar, Filistin'in devlet olarak tanınmasını istiyor

04 Ekim 2025, Cumartesi 16:38
Almanya'da yapılan anket, katılımcıların çoğunluğunun Filistin'in devlet olarak tanınmasını ve Avrupa Birliği'nin (AB) İsrail ile ticaret ve gümrük anlaşmalarını askıya alma tavsiyesinin desteklenmesini istediğini ortaya koydu.

Kamu yayıncısı ARD televizyonu tarafından yapılan ankette katılımcılara "Filistin'in devlet olarak tanınmasını istiyor musunuz?" sorusu yöneltildi.

Ankete göre katılımcıların yüzde 55'i, Filistin'in devlet olarak tanınmasını desteklerken yüzde 20'si, buna karşı çıktı.

İsrail'e yönelik AB'nin yaptırım planlarının desteklenmesine ilişkin görüşleri sorulan katılımcıların yüzde 55'i, Almanya'nın, AB'nin İsrail ile ticaret ve gümrük anlaşmalarını askıya alma tavsiyesini desteklemesini istedi.

Katılımcıların yüzde 27'si ise bu tavsiyeyi desteklemediğini ifade etti.

İsrail'in Gazze saldırılarının "çok ileri gittiğini" düşünen Almanların oranı ise yüzde 63 oldu.

AA

