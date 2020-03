Hastaneler yetersiz kaldı: Central Park'ta sahra hastanesi kuruldu

Koronavirüs salgınının, Avrupa'nın ardından merkez üssü olan Amerika Birleşik Devletleri'nde Covid-19'a yakalananların sayısı 145 bini geçti. Hastaların sayısı arttıkça, hastaneler ve sağlık kurumları da yetersiz kalmaya başladı.

Manhattan kentindeki ünlü Central Park'ta, Evanjelist Kilisesi'ne bağlı bir derneğin maddi yardımlarıyla sahra hastanesi kuruldu. Hummalı bir çalışmayla çadırdan inşa edilen hastanede, salı günü ilk 68 hastanın tedavisine başlanması bekleniyor.

Bir çok toplantı mekanı salgınla mücadelede, sağlık kuruluşlarına destek olmak için kapılarını açtı. Onlardan biri olan Jacop K Javits Kongre Merkezi de bin yatak kapasiteli geçici hastaneye dönüştürüldü.

ABD'de sadece New York'ta 60 bine yakın vaka bulunuyor. Bunlardan 33 binden fazlası New York City'de tespit edildi. Ülkedeki can kaybı ise 2 bin 600'ün üzerinde.