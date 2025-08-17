"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 AĞUSTOS 2025 PAZAR - YIL: 56

İdlib'deki Dürziler: İsrail'in elbisesi kimseyi sıcak tutmaz; bizim elbisemiz Suriye'dir! - "Bölünmeye hayır diyoruz''

17 Ağustos 2025, Pazar 13:53
Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'de yaşayan Dürziler, Süveyda'nın bölünmesini isteyenlere karşı gösteri düzenleyerek ülkenin birliğini desteklediklerini ve ayrılıkçı söylemleri reddettiklerini belirtti.

İdlib'deki Summak Dağı'nda toplanan Dürziler, Maaret İhvan köyünde düzenlenen protestoda, Süveyda'dan yükselen ayrılıkçı seslere tepki gösterdi.

Göstericiler, "Siyonizmin ajanlarına hayır, Süveyda'nın pusulası Şam'dır", "Summak Dağı'ndan Arap Dağı'na mesajımızdır: Bölünmeye ve ayrılmaya hayır", "Siyonizmin ajanları Hecri ve SDG alaşağı olsun", "Suriye halkı birdir", "Birleşik Suriye için evet" ve "Yaşasın Suriye, İsrail alaşağı olsun" yazılı Arapça dövizler taşıdı.

"Hecri, Süveyda halkının yüzde 10'unu bile temsil etmiyor"

Protestoya katılan Halit Ali, yaptığı açıklamada, bazı çevrelerin devrik rejim unsurlarıyla işbirliği yaparak Süveyda'ya İsrail'i davet eden, federal yapıyı savunan ve ülkenin bölünmesini isteyen çağrılarının kesinlikle kabul edilemez olduğunu söyledi.

İsrail'in geçmişte Lübnan'da bazı grupları kullandığını ve sonra yüzüstü bıraktığını kaydeden Ali, "(İsrail) Şimdi de aynı oyunu oynuyor. Bu girişimler Summak Dağı halkını temsil etmiyor. (Dürzi lider Hikmet el-Hecri) Hecri'nin yaptığı çağrılar sadece kendisini bağlar." ifadelerini kullandı.

Ali, "Bütün Summak Dağı İdlib'dir, İdlib de Summak Dağı'dır. Hecri, Süveyda halkının yüzde 10'unu bile temsil etmiyor." diye konuştu.

Bir diğer gösterici Mazen Rezzuk, "Biz Suriye hükümetinin yanındayız. İsrail düşmandır ve asla dost olamaz. Onun medyası insanları kandırmaya çalışıyor. Bizim pusulamız Şam'dır, kardeşimiz Suriye halkıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"İsrail'in elbisesi kimseyi sıcak tutmaz"

Gösteriye katılanlardan Hammud Çerkez, "fitne çıkaran seslere" ve dış güçleri yardıma çağıranlara net bir şekilde "hayır" demek için toplandıklarını ifade etti.

Çerkez, "Bölünmeye hayır diyoruz. Süveyda'daki kardeşlerimize sesleniyoruz, elbisesini çıkaran üşür. Bizim elbisemiz Suriye'dir. İsrail'in elbisesi kimseyi sıcak tutmaz." şeklinde konuştu.

Ülkenin birliğine bağlı olduklarını vurgulayan Çerkez, Suriye'nin güneyindeki Süveyda'da İsrail'le işbirliği çağrısı yapan kişi ve grupların Dürzi toplumunu temsil etmediğini vurguladı.

Göstericilerden Hayel Hallaco, "Tüm Suriye için buradayız. Bölünmeye hayır diyoruz ve lider Ahmed Şara'nın yanındayız." dedi.

Midyen Razuuk ise Suriye hükümetin yanında olduklarını net şekilde ifade etmek istedikleri için bir araya geldiklerini belirterek, "Dürziler olarak, bölünmenin her türlüsüne hayır diyoruz." diye konuştu.

Hazem Zeydan isimli başka bir gösterici, "Suriye'nin birliğinden yanayız ve liderimiz Ahmed Şara'nın arkasındayız. Zaman ne kadar zor olursa olsun biz Suriyeliyiz. Tüm özgür Suriyeliler adına ayrılığa hayır, birleşik bir Suriye'ye evet diyoruz." ifadelerini kullandı.

AA

Okunma Sayısı: 286
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dünya Müslüman Alimler Birliğinden Gazze çağrısı: Tarihe sessizlikle geçecek bir suç ortaklığından kaçının

    İdlib'deki Dürziler: İsrail'in elbisesi kimseyi sıcak tutmaz; bizim elbisemiz Suriye'dir! - "Bölünmeye hayır diyoruz''

    ABD, Gazzelilere tüm türlerde ziyaretçi vizesi vermeyi durdurdu

    Ukrayna basını, Alaska zirvesinin detaylarına yoğunlaştı: "Protokoller ihlal edildi"

    İspanya'da 50, Portekiz'de de 78 noktada orman yangınları devam ediyor

    İşgal adım adım ilerliyor! - İsrail, Gazzelileri güneye taşımaya hazırlanıyor

    8 kilometre boyunca yandı

    Yemen-Sana'da patlamalar duyuldu - 'İsrail'in hava saldırısı sonucu gerçekleşti'

    Daha fazla geç kalmadan harekete geçilmeli - 17 ağustos 1999 depreminin yıl dönümü...

    Hükümetten sadaka gibi teklif

    Fenerbahçe, İzmir'den 1 puanla döndü

    "Karada, havada ve denizde ateşkes sağlansın''

    Avrupa basını, Trump-Putin görüşmesini böyle gördü: "Başarısız"

    Yoğun ilgi gören yaz Kur'an kursları sona erdi - Kur'an coşkusu her an devam etmeli

    31 İslam ülkesi ile İİT ve KİK, İsrail'i şiddetle kınadı: 'İşgal planını kesin şekilde reddediyoruz'

    Pakistan'daki sel afetinde 330 kişi öldü

    Sındırgı raporu: 729 binadaki 1036 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık

    Suriyeli Arap aşiretleri terör örgütü PKK/YPG'yi kınadı: Haseke Konferansı Arap aşiretlerini temsil etmiyor!

    Kocaeli'deki orman yangınının enerjisi düşürüldü

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Sürgünle başlayan, şehadetle son bulan bir ömür: Çaycı Emin Ağabey
    Genel

    8 kilometre boyunca yandı
    Genel

    Daha fazla geç kalmadan harekete geçilmeli - 17 ağustos 1999 depreminin yıl dönümü...
    Genel

    Hükümetten sadaka gibi teklif
    Genel

    Yemen-Sana'da patlamalar duyuldu - 'İsrail'in hava saldırısı sonucu gerçekleşti'
    Genel

    Kocaeli'de kardeşlik sofrası: Okuyucularımız geleneksel piknikte buluşuyor
    Genel

    İspanya'da 50, Portekiz'de de 78 noktada orman yangınları devam ediyor
    Genel

    İşgal adım adım ilerliyor! - İsrail, Gazzelileri güneye taşımaya hazırlanıyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.