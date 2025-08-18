"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 AĞUSTOS 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 4 kişi öldü, 26 kişi yaralandı

18 Ağustos 2025, Pazartesi 10:37
Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsünün bariyerlere çarpması sonucu 4 kişi öldü, 26 kişi yaralandı.

Tokat'tan Tekirdağ istikametine giden Tokat Yıldızı firmasına ait yolcu otobüsü, Sancaktepe ilçesi Paşaköy Mahallesi mevkisinde bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yolcu otobüsündeki 4 kişi öldü, 26 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 24'ünün tedavisi sürüyor, 2'si taburcu edildi.

Yolcu otobüsünün kaza yerinden vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Öte yandan, kazayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında otobüs şoförü de gözaltına alındı.

İstanbul Valiliğinden açıklama

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 06.15'te İstanbul-Kuzey Marmara Otoyolu Sancaktepe ilçesi Paşaköy Mahallesi mevkisinde Tokat'tan Tekirdağ istikametine seyir halinde olan yolcu otobüsünün, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptığı, ölümlü ve yaralamalı kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

AA

Okunma Sayısı: 507
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gelibolu bölgesindeki orman yangını tamamen kontrol altına alındı

    "İsrail'le İran arasında her an yeni bir savaş çıkabilir"

    Balıkesir Sındırgı'da 4,2 büyüklüğünde deprem

    Cezayir'in doğusunda 5,8 büyüklüğünde deprem

    Kırım'dan ve NATO'ya girmekten vazgeç çağrısı

    Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 4 kişi öldü, 26 kişi yaralandı

    'Rusya konusunda "büyük gelişmeler" var'

    2992 orman yangını, orman dışı alanlarda başladı

    Komplo teorisi nedir?

    Beşiktaş, uzatma dakikalarında 3 puana uzandı

    Dünya Müslüman Alimler Birliğinden Gazze çağrısı: Tarihe sessizlikle geçecek bir suç ortaklığından kaçının

    İdlib'deki Dürziler: İsrail'in elbisesi kimseyi sıcak tutmaz; bizim elbisemiz Suriye'dir! - "Bölünmeye hayır diyoruz''

    ABD, Gazzelilere tüm türlerde ziyaretçi vizesi vermeyi durdurdu

    Ukrayna basını, Alaska zirvesinin detaylarına yoğunlaştı: "Protokoller ihlal edildi"

    İspanya'da 50, Portekiz'de de 78 noktada orman yangınları devam ediyor

    İşgal adım adım ilerliyor! - İsrail, Gazzelileri güneye taşımaya hazırlanıyor

    8 kilometre boyunca yandı

    Yemen-Sana'da patlamalar duyuldu - 'İsrail'in hava saldırısı sonucu gerçekleşti'

    Daha fazla geç kalmadan harekete geçilmeli - 17 ağustos 1999 depreminin yıl dönümü...

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 4 kişi öldü, 26 kişi yaralandı
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    2992 orman yangını, orman dışı alanlarda başladı
    Genel

    'Rusya konusunda "büyük gelişmeler" var'
    Genel

    Kırım'dan ve NATO'ya girmekten vazgeç çağrısı
    Genel

    Balıkesir Sındırgı'da 4,2 büyüklüğünde deprem
    Genel

    Cezayir'in doğusunda 5,8 büyüklüğünde deprem
    Genel

    "İsrail'le İran arasında her an yeni bir savaş çıkabilir"
    Genel

    Gelibolu bölgesindeki orman yangını tamamen kontrol altına alındı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.