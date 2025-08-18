"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 AĞUSTOS 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Günün Ayet ve Hadisi

18 Ağustos 2025, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri Biz ancak hak ile yarattık. Kıyamet günü de mutlaka gelecektir...

Hicr Suresi: 85

HADİS:

Sabır imanın yarısı, Allah’ın her türlü hükmüne gönülden teslimiyet de imanın tamamıdır.

Camiü’s-Sağir, No: 2518

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

