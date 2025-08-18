Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri Biz ancak hak ile yarattık. Kıyamet günü de mutlaka gelecektir... Hicr Suresi: 85 HADİS: Sabır imanın yarısı, Allah’ın her türlü hükmüne gönülden teslimiyet de imanın tamamıdır. Camiü’s-Sağir, No: 2518

