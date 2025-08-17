"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 AĞUSTOS 2025 PAZAR - YIL: 56

İşgal adım adım ilerliyor! - İsrail, Gazzelileri güneye taşımaya hazırlanıyor

17 Ağustos 2025, Pazar 10:13
İsrail ordusu, uluslararası tepkilere rağmen Gazze Şeridi’ni tamamen yeniden işgal etme planı çerçevesinde, Gazze kentinde yaşayan Filistinlileri güneye taşımaya hazırlandığını açıkladı.

31 İslam ülkesi ile İİT ve KİK, İsrail'i şiddetle kınadı: 'İşgal planını kesin şekilde reddediyoruz'
Filistinliler yeni bir "Nekbe" felaketiyle karşı karşıya

Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, yaptığı açıklamada, yarından itibaren evlerini kaybeden Filistinlilere çadır ve barınak ekipmanlarının sağlanmasına izin verileceğini öne sürdü.

Adraee, "Siyasi makamlarla gelen talimatlar doğrultusunda, İsrail ordusunun sivilleri güvenlikleri için çatışma bölgelerinden Gazze Şeridi'nin güneyine taşıma hazırlıkları kapsamında, Gazze sakinlerine çadır ve barınak ekipmanı sağlanması yarın itibarıyla yenilenecek." dedi.

Avichay Adraee, söz konusu ekipmanların Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı üzerinden, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası yardım kuruluşları aracılığıyla ulaştırılacağını iddia ederken, BM ve ilgili kuruluşlardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İsrail Kamu Yayın Kurumu KAN, ordunun Gazze kentini işgal etmeyi hedefleyen askeri operasyonu hızlandırmaya hazırlandığını bildirmişti.

İsrail basında yer alan haberlerde de ordunun Gazze'nin geri kalanını işgal etme emri aldığı, ancak bu adımın eylül ayından önce hayata geçirilmesinin beklenmediği aktarıldı.

Geçen günlerde Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Zeytun Mahallesi'ne yönelik saldırılar dahil olmak üzere Gazze'nin tamamını yeniden işgal etme planının ana hatlarını onaylamıştı.

İsrail hükümeti de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun önerdiği ve uluslararası kamuoyunda geniş tepkiye yol açan planı kabul etmişti.

Plana göre ilk aşamada Gazze kenti işgal edilecek, yaklaşık bir milyon Filistinli güneye kaydırılacak, şehir kuşatılacak ve yoğun saldırılar düzenlenecek.

İkinci aşamada ise büyük ölçüde harabeye dönmüş olan Gazze'nin merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.

İsrail, 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi'ni işgal altında tutmuştu. Bugün yaklaşık 2,4 milyon Filistinlinin yaşadığı bölge 18 yıldır ağır bir kuşatma altında bulunuyor.

İsrail'in yeniden işgal planı, dünya genelinde sert eleştiriler alırken, bu adımın "soykırım niteliğindeki savaşın ve sistematik açlık politikasının" daha fazla Filistinli can kaybına yol açacağı uyarıları yapılıyor.

AA

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

