ABD Başkanı Donald Trump, Rusya konusunda "büyük gelişmeler" olduğunu belirterek takipte kalınması çağrısı yaptı.

Alaska’da anlaşma yoksa, anlaşma yoktur

Ukrayna basını, Alaska zirvesinin detaylarına yoğunlaştı: "Protokoller ihlal edildi"

Avrupa basını, Trump-Putin görüşmesini böyle gördü: "Başarısız"

Trump-Putin görüşmesi 3 saat sürdü: ''Anlaşma sağlanana kadar anlaşma olmamıştır'' Trump, sosyal medya hesabından, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 15 Ağustos'ta Alaska'daki görüşmesi hakkında paylaşımlar yaptı. "Rusya konusunda büyük gelişmeler var. Takipte kalın." ifadelerini kullanan Trump, diğer paylaşımlarında ABD medyasını hedef aldı. Trump, bazı medya kuruluşlarının "sahte haberler" yaptığını ve kendisiyle ilgili haberlerde gerçeği çarpıttığını savunduğu paylaşımda, Rusya-Ukrayna savaşından eski ABD Başkanı Joe Biden'ın "aptal savaşı" diye bahsetti. ABD Başkanı Trump, "Alaska'da, Biden'ın asla yaşanmaması gereken aptal savaşına ilişkin harika bir toplantı yaptık." değerlendirmesinde bulundu. Bir diğer paylaşımında Trump, "Anlaşmanın parçası olarak Rusya'nın Moskova'dan vazgeçmesini sağlasaydım sahte haberler ve ortakları radikal solcu demokratlar, korkunç bir hata ve çok kötü bir anlaşma yaptığımı söylerdi. Bu yüzden onlar sahte haberler." ifadelerini kullanarak medyanın, "durdurduğu diğer çatışmalar hakkında" konuşması gerektiğini savundu. Trump ile Putin, 15 Ağustos'ta Alaska'nın Anchorage kentinde 3 saat süren toplantı yapmış, ABD lideri önemli ilerlemeler kaydettiklerini ancak nihai anlaşmaya varamadıklarını duyurmuştu. AA

Okunma Sayısı: 248

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.