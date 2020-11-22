Hollanda ‘pişman’

Hollanda’da bir lise, din dersinde İslâm’ı “şiddet dini” olarak gösteren ödevden üzüntü duyduklarını bildirdi.

Müslümanların yoğun tepkisi üzerine yazılı açıklama yapan Leiden şehrindeki Visser’t Hooft Lisesi, bu hafta okulda görülen din dersi sırasında “din özgürlüğü ve İslâm” konulu yazı ödevinde yer alan bazı soruları tasvip etmediklerini belirtti. Küçük bir grubun eylemlerinden hiçbir dinin veya felsefenin sorumlu tutulmaması gerektiği görüşünü savunduklarının kaydedildiği açıklamada, “Kökeni, dini ve cinsel yönelimi ne olursa olsun birbirimize saygı duymalıyız ve insanların söz konusu ödevden incinmesinden dolayı üzüntü duyuyoruz. Niyetimiz kesinlikle bu değildi.” ifadesi kullanıldı. AA

Okunma Sayısı: 210

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.