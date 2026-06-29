Vergide adalet tartışması

OECD verilerine göre Türkiye, toplam vergi gelirlerinin millî gelire oranında Avrupa ülkelerinin gerisinde yer alıyor. Ancak uzmanlara göre vergi yükünün ağır hissedilmesinin sebebi, gelir ve servet yerine KDV ve ÖTV gibi dolaylı vergilerin ağırlıkta olması.

OECD verileri, Türkiye’nin toplam vergi gelirlerinin gayrisafi yurt içi hasılaya oranında Avrupa ülkelerinin ve OECD ortalamasının gerisinde kaldığını ortaya koydu. Danimarka yüzde 45,2 ile ilk sırada yer alırken, Fransa yüzde 43,5, Avusturya ise yüzde 43,4 ile onu takip etti. OECD ortalaması yüzde 34,1 olurken, Türkiye’nin toplam vergi yükünde listenin alt yarısında yer aldığı belirtildi. Türkiye Gazetesi’nin aktardığına göre, Vergi Uzmanı Dr. Nedim Türkmen, Türkiye’de temel meselenin verginin miktarından çok tahsilat yöntemi olduğunu belirtti. Türkmen, gelişmiş ülkelerde verginin daha çok gelir ve servet üzerinden alındığını, Türkiye’de ise ağırlığın harcama aşamasında tahsil edilen dolaylı vergilerde olduğunu ifade etti. Haber Merkezi

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