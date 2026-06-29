Avrupa yanıyor: Ölümler 1.300’ü aştı

Avrupa’da yaklaşık bir haftadır etkisini artıran rekor sıcaklıklar, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre yüzlerce ölüme yol açtı.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 21 Haziran’dan bu yana kıta genelinde yüksek sıcaklıklarla bağlantılı 1.300’den fazla ek ölüm kaydedildiğini bildirdi. Tedros X hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa’nın dünyanın en hızlı ısınan kıtası olduğunu ve sıcaklık artışının küresel ortalamanın iki katı hızla ilerlediğini vurguladı. Avrupa genelinde hâlihazırda 150 milyon kişinin aşırı sıcaklardan etkilendiğini, bazı ülkelerde ise okulların tatil edildiğini, elektrik altyapısının da çökme noktasına geldiğini ifade eden Tedros, mevcut ısı durumunun “sessiz katil” olarak tanımlandığını kaydetti. Haber Merkezi

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