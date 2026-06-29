Yargı bağımsızlığı kalmadı

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İzmir’deki Aliağa Şakran ve Buca Kırıklar cezaevlerini ziyaret etti.

Cezaevlerinde CHP’li il başkanları, belediye başkanları ve tutuklularla görüştüğünü belirten Tanrıkulu, “Türkiye’de yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı yok, hukuk yok. Vatandaşlarımızın yargıya da adalete de inancı kalmamış durumda. Söylemem gereken başka bir şey var. Hukukun yazılı kuralları vardır. Siyasetin de yazılı kuralları vardır. Anayasa vardır, Siyasi Partiler Kanunu vardır, seçim yasaları vardır. Demokratik siyasî rekabet bu kurallara göre yürütülür. Bunun yanında yazılı olmayan kurallar da vardır. Vicdan vardır, teamül vardır, örf ve adet vardır. Bugün ise yalnızca yazılı kurallar değil; vicdan da, teamül de, örf ve adet de yok sayılıyor” dedi.

İzmir - Anka