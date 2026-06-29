İstanbul’da yıkıcı deprem beklenmiyor

Jeoloji uzmanı Osman Bektaş, Marmara Denizi’nde yapılan uluslararası bilimsel çalışmaların verilerine dayanarak, İstanbul için uzun süredir öngörülen 7.4 büyüklüğündeki deprem senaryosuna karşı çıktı.

7.4 büyüklüğündeki yıkıcı deprem senaryolarının mevcut verilerle tam olarak uyuşmadığını ileri süren Prof. Dr. Bektaş, “Uluslararası çalışmalar Marmara’nın boydan boya tek bir mega-kırılma üretemeyeceğini, riskin daha küçük segmentlerin bağımsız ve daha düşük ölçekli sarsıntılarıyla sınırlı kalacağını bilimsel olarak ortaya koyuyor. Beklenen İstanbul depremi 7’den büyük değil, 7’den küçük olmalıdır. İstanbul’un kaderi 7,4 değil” ifadesini kullandı. Haber Merkezi

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