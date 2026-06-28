Otomobilde Avrupa’nın en pahalısıyız

Avrupa’da otomobil satın almanın en pahalı olduğu ülke Türkiye oldu. Avrupa İstatistik Ofisi verilerine göre, genel fiyat düzeyi Avrupa Birliği ortalamasının altında kalan Türkiye, otomobil fiyatlarında ise tüm Avrupa ülkelerini geride bıraktı.
Yüksek vergi yükünün etkisiyle otomobil fiyat endeksi 156’ya ulaşırken, Avrupa’nın en pahalı ülkesi İzlanda’da bu oran 136, Almanya’da ise 102 seviyesinde kaldı. Son beş yıllık artış oranı ise yüzde 75 oldu. Uzmanlar, genel fiyat düzeyi Avrupa ortalamasının altında görünse de otomobil gibi yüksek vergili ürünlerde Türkiye’nin Avrupa’nın en pahalı pazarı haline gelmesinin satın alma gücü ve gelir düzeyi üzerindeki devasa farkla baskıyı artırdığına dikkat çekti.
Haber Merkezi