NATO Zirvesi için alarm

29 Haziran 2026, Pazartesi
36. NATO Liderler Zirvesi’ne ev sahipliği yapacak Ankara’da hazırlıklar hız kazandı. Güvenliğin en üst seviyeye çıkarıldığı başkentte ekipler sahada görev alırken, kent genelinde uygulanacak tedbirler de devreye girdi.
Zirve kapsamında 55 binden fazla emniyet personeli görev yapacak. NATO Zirvesi için alınan tedbirler kapsamında başkentin giriş ve çıkışlarında denetimler artırıldı. Ankara’da zirve kapsamında bazı yollar kapalı olacak. Bazı yollarda ise konvoyların geçişi sırasında geçici kısıtlama uygulanacak.
Zirvenin gerçekleşeceği Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile liderlerin kalacağı oteller bölgesi ve buraya açılan tüm yollar kapalı olacak. Konvoyların geçiş yapacağı güzergahlarda ise geçici olarak kısıtlamalar yapılacak.
Haber Merkezi
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