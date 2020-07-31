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2 AĞUSTOS 2020 PAZAR - YIL: 51

Hong Kong'daki seçimler ertelendi, Beyaz Saray'dan kınama geldi

31 Temmuz 2020, Cuma 21:22
Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde eylülde yapılması planlanan Yasama Konseyi (Yasama Meclisi) seçimlerinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle 1 yıl erteleneceği bildirildi.

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, yaptığı açıklamada, "Bugün yapmak zorunda olduğum duyuru, son 7 ay içinde vermem gereken en zor karar." ifadesini kullandı.

Hükümetin, artan Kovid-19 vakaları nedeniyle Yasama Konseyi seçimlerini 1 yıl erteleyeceğini duyuran Lam, "Hakkaniyet ve kamu güvenliğiyle sağlık konusunu garanti altına almak istiyoruz ve seçimin açık, adil ve tarafsız bir şekilde yapıldığından emin olmalıyız. Dolayısıyla bu karar, esastır." değerlendirmesinde bulundu.

Lam, seçimleri ertelemek için acil durum yönetmeliğine başvurulacağını aktararak, hükümetin seçimlerin 5 Eylül 2021'de yapılması yönünde kararı verme konusunda Çin hükümetinin desteğine sahip olduğunu vurguladı.

Seçimleri erteleme kararının tamamen kamu güvenliği gerekçelerine dayanarak alındığını belirten Lam, kararın ardında hiçbir siyasi etkenin bulunmadığını kaydetti.

Muhalefet, seçimlerin ertelenmesine karşı

Muhalefetteki 22 milletvekilinden oluşan bir grup ise Lam'in duyurusu öncesinde hükümeti, salgını, seçimi geciktirmek için bahane olarak kullanmakla suçlayan bir açıklama yaptı.

Kamuoyunun yüzde 60'ını temsil eden görevdeki demokrasi yanlısı milletvekillerinin, seçimin ertelenmesine toplu olarak karşı çıktığının belirtildiği açıklamada, Hong Kong hükümetinin, seçimleri planlandığı gibi eylülde yapmak için salgın karşıtı yeterli önlemleri alma konusunda her türlü çabayı gösterme sorumluluğu olduğu kaydedildi.

Yasama Konseyi seçimleri en son 2016'da yapılmıştı

Hong Kong'da 70 sandalyeli Yasama Konseyinin 35 sandalyesi nispi temsil sistemiyle, coğrafi seçim çevresine göre ve genel oyla belirlenirken, 35'i "işlevsel seçim çevresi" adı verilen mesleki veya özel çıkar gruplarınca seçiliyor.

İşlevsel seçim çevreleri içinde "süper sandalye" adı verilen 5'i ise Belediye Meclis üyeleri arasından 15 üyenin önerisiyle gösterilen adayların yarıştığı genel oyla yapılan seçimle belirleniyor.

Hong Kong vatandaşları, yalnızca Belediye Meclisi üyelerini genel oyla belirliyor.

Bölgede Yasama Konseyi seçimleri en son Eylül 2016'da yapılmıştı.

Muhalif 12 aday seçimlerden menedilmişti

Hong Kong'da bu ay yaklaşık 600 bin kişi, eylülde yapılması planlanan Yasama Konseyi seçimlerinde yarışacak muhalefet adaylarını belirlemek için 2 gün boyunca oy kullanmıştı.

Hong Kong hükümetinden bir sözcü, dün, seçim işleri komisyonunun muhalefetten 12 adayı Yasama Konseyi seçimine katılmaktan menettiğini ve bu kararı desteklediklerini belirtmişti.

Birden fazla partinin katılımından oluşan "demokrasi yanlısı kamp", eylüldeki seçimlerde Yasama Meclisinde çoğunluğu elde etmeyi amaçlarken, bazı aktivistler ise yetkililerin, bazı adayları seçim yarışından menedebileceğinden endişe ediyordu.

Genç demokratik aday Owen Chow, yetkililerin, sevmedikleri adayı "Ulusal Güvenlik Yasası" altında herhangi uygun bir sebep olmadan gözaltına alabilecekleri veya seçimlerden menedebilecekleri değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kovid-19 vaka sayısı 3 bin 273'e ulaştı

Hong Kong'da son 24 saatte kaydedilen 121 yeni vakayla bölgedeki toplam Kovid-19 vaka sayısı 3 bin 273'e yükseldi.

Bölgede, bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 27 kişi öldü.

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Beyaz Saray'dan kınama

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Hong Kong'da Yasama Konseyi seçimlerinin 1 yıl ertelenmesini kınadı.

McEnany, Beyaz Saray'da yaptığı basın toplantısında Hong Kong'daki Yasama Konseyi seçimlerinin ertelenmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Hong Kong hükümetinin Yasama Konseyi seçimlerinin 1 yıl ertelenmesi ve muhalif adayları diskalifiye etme kararını kınıyoruz." ifadesini kullanan McEnany, bu kararın Hong Kong'un demokratik sürecini ve özgürlüklerini sekteye uğrattığını vurguladı.

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, bugün yaptığı açıklamada, "Bugün yapmak zorunda olduğum duyuru, son 7 ay içinde vermem gereken en zor karar." ifadesini kullanmıştı.

Hükümetin, artan Kovid-19 vakaları nedeniyle Yasama Konseyi seçimlerini 1 yıl erteleyeceğini duyuran Lam, "Hakkaniyet ve kamu güvenliğiyle sağlık konusunu garanti altına almak istiyoruz ve seçimin açık, adil ve tarafsız bir şekilde yapıldığından emin olmalıyız. Dolayısıyla bu karar, esastır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

AA

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