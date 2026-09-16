Gazze'de bina çöktü, ölenlerin sayısı 20'ye çıktı

Gazze'de İsrail bombardımanında hasar gören bina çöktü. Olayda ölenlerin sayısı 5'i çocuk olmak üzere 20'ye ulaşırken, çok sayıda kişinin hala enkaz altında olduğu bildirildi.

Gazze'de İsrail bombardımanında hasar gören binanın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 5'i çocuk olmak üzere 20'ye ulaşırken, çok sayıda kişinin hala enkaz altında olduğu bildirildi. Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Gazze şehrinin güneybatısındaki Es-Sınaa bölgesinde çöken 6 katlı binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Binanın çökmesi sebebiyle vefat edenlerin sayısı 5'i çocuk 20'ye yükseldi, en az 25 kişi de yaralandı. Enkaz altında kaldıkları düşünülen 100 kişi için arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor. FİLİSTİNLİLERİN BAŞKA BİR İMTİHANI: HASARLI BİNALAR Öte yandan Gazze'deki arama kurtarma ekipleri, İsrail saldırılarında hasar gören yaklaşık 2 bin binanın barınacak yeri olmayan yerinden edilmiş Filistinlilerin hayatını tehdit ettiği uyarısında bulundu. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı da İsrail saldırılarında hasar gördüğü için çöken binalarda bugüne kadar 50 Filistinlinin can verdiğini açıkladı. AA

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