Gazze'de bir çocuk daha can verdi

Han Yunus şehrinin Mevasi bölgesindeki çadırlara İsrail tarafından düzenlenen saldırıda biri çocuk 2 Filistinli vefat etti. Saldırıda can veren 8 yaşındaki Emel el-Mugayyir yakınları tarafından gözyaşları içinde defnedildi.

Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus şehrinin batısında yer alan Mevasi bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlara İsrail tarafından düzenlenen saldırıda biri çocuk 2 Filistinli vefat etti. AA'ya konuşan sağlık kaynakları, İsrail’in Mevasi bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlara düzenlediği saldırıda 8 yaşındaki Emel el-Mugayyir ile bir Filistinlinin can verdiğini belirtti. ÇADIRLARA İKİ AYRI SALDIRI YAPILDI İsrail ordusunun ateşkese rağmen düzenlediği saldırılarda 14 Filistinli de yaralandı. Olayın şahitleri, İsrail’e ait insansız hava aracının (İHA) saldırılarda Mevasi bölgesindeki Zemmali ve Asliye ailelerine ait çadırları iki saldırıyla hedef aldığını aktardı. EMEL GÖZYAŞLARIYLA DEFNEDİLDİ İşgalciler tarafından yerlerinden edildikleri için çadırlarda yaşamak zorunda kalan ailelerden birinin kızı olan ve son saldırıda can veren Emel el-Mugayyir için şehirdeki Nasır Hastanesi'nde cenaze merasimi düzenlendi. Emel, yakınlarının gözyaşlarıyla toprağa defnedildi. İsrail’in saldırıları, 10 Ekim 2025’ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasının devam eden ihlalleri kapsamında gerçekleşiyor. AA

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