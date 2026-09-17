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17 EYLÜL 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Bankalar kârda reel sektör zararda

17 Eylül 2026, Perşembe 02:39
DEVA Partili İdris Şahin, bankacılık sektörünün yılın ilk 7 ayında 596 milyar lirayı aşan net kârına karşılık, yüzde 50’ye yaklaşan kredi faizleri sebebiyle esnaf ve sanayicinin borç sarmalına sürüklendiğini söyledi.

Ankara - Mehmet Kara
[email protected]

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) açıkladığı yılın ilk 7 aylık verilerine tepki gösterdi. Sektörün 596 milyar lirayı aşan net kârına karşılık reel sektörün ve esnafın ağır bir finansman kriziyle boğuştuğunu belirten Şahin, yüzde 50’ye dayanan ticari kredi faizlerinin üretim yapanları borç sarmalına mahkûm ettiğini vurguladı.

BANKALAR 7 AYDA 596 MİLYAR KÂR ETTİ

Esnafın ve sanayicinin borcu borçla kapatma sarmalına sıkıştırıldığını ifade eden Şahin, “İktidarın yıllardır yaptığı yanlışların faturasının üretene, çalışana ve ayakta kalmaya çalışan esnafa kesilmesinedir. İlk yedi ayda bankacılık sektörünün net kârı 596 milyar lirayı, net faiz ve kâr payı geliri 1,4 trilyon lirayı aştı. Aynı ülkede sanayici, üretici ve küçük esnaf yüzde 50’ye yaklaşan faizlerle kredi arıyor. Bugün esnaf krediye dükkânını büyütmek için değil, kirasını, vergisini ve eski borcunu çevirmek için ihtiyaç duyuyor. Sanayici yeni makineyi, yeni yatırımı değil, mevcut üretimi nasıl sürdüreceğini düşünüyor” dedi.

TAŞIMA SUYLA DEĞİRMEN DÖNMEZ

Açıklamasına “Eski borcu yeni borçla çevirerek bu düzeni ayakta tutmaya çalışıyorsunuz ama taşıma suyla değirmen dönmez” diye devam eden Şahin, “Ticarî kredi faizi yüzde 49’a dayanmış durumda. Bir milyon liralık işletme sermayesinin yalnızca yıllık faiz karşılığı kaba hesapla yarım milyon liraya yaklaşıyor. Esnaf daha o parayla işini büyütmeden, kazanmadan, üretmeden böylesine ağır bir maliyetle karşı karşıya kalıyor. Kredinin adı işletme kredisi ama işletmeyi büyütmüyor, işletmenin sırtındaki yükü büyütüyor” değerlendirmesinde bulundu.

BEDELİ VATANDAŞ ÖDÜYOR

İktidarın yüksek faizi hatalarının ilacı gibi sunduğunu ancak bu durumun derin bir adaletsizlik meydana getirdiğini ifade eden Şahin şunları söyledi: “İktidar yıllardır ekonomiyi yanlış kararlarla bu noktaya getirdi, şimdi de yüksek faizi kendi hatalarının ilacı gibi sunuyor. Bedeli ise o kararları alanlar değil; üretici, esnaf, sanayici ve nihayetinde vatandaş ödüyor. Bir tarafta finansman kesimi yüz milyarlarca liralık kâr yazarken, diğer tarafta üretmek isteyen insan paraya erişebilmek için kazancının önemli bir bölümünü daha baştan faize bırakıyorsa burada ciddi bir dengesizlik vardır. Para üretimden daha çok kazandırıyorsa yatırım ertelenir, istihdam daralır, maliyetler fiyatlara yansır.”

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